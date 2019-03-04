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مادة غذائية فعالة ضد السرطان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والسرطان والالتهابات.



ويفيد موقع "MedicalXpress"، بأن هذه الخصائص الطبية تعود إلى احتواء الطماطم على مركب ليكوبين أحمر اللون.


وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد تجارب أجروها على الفئران المخبرية، تضمنت حقن الفئران الصغيرة بمادة تسبب سرطان الكبد. بعد ذلك، خضعت هذه الفئران لحمية غير صحية غنية بالدهون. وفي نفس الوقت، تناولت بعض هذه الفئران عصير الطماطم الغني بالليكوبين.


واتضح للباحثين أن الليكوبين يرفع مستوى أنواع البكتيريا المفيدة في الأمعاء. وهذا بدوره يمنع نمو بعض أنواع البكتيريا المسببة للالتهابات. كما انخفض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني والسرطان.


وأشار الباحثون إلى أن فعالية مسحوق الطماطم كانت أعلى من استخدام مركب الليكوبين لوحده. ووفقا للأطباء، يعود هذا إلى احتواء الطماطم على مواد مفيدة أخرى مثل فيتاميني "Е" و"С" وعناصر معدنية ومركبات الفينول وألياف غذائية، إضافة إلى الليكوبين الذي يحدد لون بعض الفواكه والخضروات.




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