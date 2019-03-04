رونالدو, يشتري, رولز, رويس, Ghost, جديدة, بـ, 400, ألف, يورو,

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس...
ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا الباب مفتوحا...
قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو "بفضل...
كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال...
لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة...
فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...
سعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد مضيفه ريال مدريد اليوم السبت، للتخلص من منافس...
قال تقرير صحفي إسباني، إن غياب نجم ريال مدريد المصاب، عن مباراة الكلاسيكو اليوم،...
كشفت دراسة علمية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يتفوق على...