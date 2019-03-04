المطران, عطا, الله, حنا:اجبار, ابناء, القدس, على, هدم, منازلهم, انما, يعتبر, من, اعلى, درجات, القهر, والظلم, والاستبداد, والعنصرية,

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اجبار للمقدسيين على هدم بيوتهم ذاتيا انما يعتبر من اعلى درجات القهر والظلم والاستبداد وقال سيادته بأن الاحتلال في كثير من الاحيان يضع المقدسيين امام خيارين احلاهما علقم وهو اما ان تقوم سلطات الاحتلال بهدم البيت وتدفيع صاحبه ثمن ذلك وفقا للتسعيرة الاحتلالية الباهظة او ان يقوم صاحب البيت بهدم منزله بنفسه تجنبا لدفع المبالغ الباهظة .

وقال سيادته بأن هذا اسلوب اضطهادي فاشي بامتياز يستهدف القيم الانسانية والاخلاقية جمعاء ، واضاف بأن المقدسيين يعيشون في ظروف تزداد تعقيدا يوما بعد يوم فمن جانب تمنع سلطات الاحتلال منح تراخيص للبناء وان منحت فيتم هذا بصعوبة بالغة وبمبالغ خيالية تفوق طاقة البشر ومن جانب اخر فهي تقوم بكل الافعال المنافية للقانون الدولي وللقيم الانسانية والاخلاقية النبيلة بسرقتها للاراضي والعقارات والبيوت وتهجير اهلها لصالح المستعمرين المستوطنين في صورة توضح حجم همجية الاحتلال والعنصرية الممارسة بحق شعبنا في مدينة القدس كما وفي غيرها من الاماكن.