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لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، سيلتقي اليوم الاثنين في فيينا بنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد.



وكتبت وزارة الدفاع: "سينعقد اليوم في فيينا لقاء يجمع رئيس هيئة الأركان الروسية النائب الأول لوزير الدفاع جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، والجنرال جوزف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي".


ولم تكشف الوزارة عن أجندة الاجتماع، فيما رجح المتحدّث باسم هيئة الأركان الأمريكية باتريك رايدر أن تتصدر المحادثات عمليات تحالف واشنطن الدولي في سوريا، ومستقبل العلاقات العسكرية بين موسكو وواشنطن، وقضايا الأمن الدولي.




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