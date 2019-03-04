صلاح, يحقق, رقما, سلبيا, في, الدوري, الإنجليزي,

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إيفرتون، في مباراة أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

تصوير -afp

وشهدت المباراة إهدار الجناح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول فرصتين سانحتين للتسجيل، حيث انفرد في مناسبتين بحارس مرمى إيفرتون دون أن ينجح في هز شباكه.وواصل صلاح بذلك صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه إلى "الريدز".وبهذا التعادل، تراجع ليفربول إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي انتزع الصدارة عقب فوزه على مضيفه بورنموث (1-0).