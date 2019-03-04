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صور - لامبورغيني تطلق سيارة كوبيه رياضية جبارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استعرضت "لامبورغيني" نموذجها الجديد من سيارات "Spyder" بنسخة كوبيه، يجعل منها واحدة من أجمل السيارات الرياضية في الأسواق.



وأكثر ما يميز هذه السيارة هو التصميم الفريد للفتحات الهوائية في هيكلها، والسقف الذي يمكن طيه وإخفاؤه داخل الهيكل خلال 17 ثانية، حتى عند سير المركبة على سرعات عالية.


وستأتي هذه السيارة بمحركات كبيرة بعشر أسطوانات، وسعة 5.2 لتر، كتلك الموجودة في سيارات "Lamborghini Huracan Evo"، بعزم 640 حصانا، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 2.9 ثانية فقط.



ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق أواخر ربيع هذا العام، بسعر يتراوح ما بين 184 و220 ألف دولار.




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