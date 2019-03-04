تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-04 11:42:31 رونالدو يشتري رولز رويس Ghost جديدة بـ 400 ألف يورو |  2019-03-04 11:23:47 المطران عطا الله حنا:اجبار ابناء القدس على هدم منازلهم انما يعتبر من اعلى درجات القهر والظلم والاستبداد والعنصرية |  2019-03-04 10:58:26 لقاء مرتقب اليوم بين رئيسي الأركان الروسي والأمريكي |  2019-03-04 10:30:13 صلاح يحقق رقما سلبيا في الدوري الإنجليزي |  2019-03-04 10:30:33 صور - لامبورغيني تطلق سيارة كوبيه رياضية جبارة |  2019-03-04 10:30:06 خطر التلفزيون.. لن تصدّقوا تأثيره على الذاكرة والنطق! |  2019-03-04 10:09:33 الشرطة: لا صحة لما يُشاع عن خطف أطفال بنابلس |  2019-03-04 09:56:37 شقيقان مشتبهان بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا على خلفية نزاع حول تصليح باب في محل لبيع للحلويات |  2019-03-04 09:48:27 منخفض جوي جديد غدا الثلاثاء مصحوب بامطار غزيرة |  2019-03-04 09:35:02 وفاة سامي يوسف شحاده (ابو ادوار ) من شفاعمرو |  2019-03-04 09:44:21 شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة قامت بدهس عائلة في ابو ديس. |  2019-03-04 09:40:22 معهد الفضاء والطيران في فعاليات مميزة في مدرسة جبور جبور شفاعمرو |  2019-03-04 08:59:24 فيديو - مذيعة أخبار "روبوت" عبر تقنية الذكاء الاصطناعي |  2019-03-04 08:58:03 ممارسة اليوغا بانتظام "تخفض ضغط الدم" |  2019-03-04 08:56:21 نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

خطر التلفزيون.. لن تصدّقوا تأثيره على الذاكرة والنطق!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية أوضحت أنها لها تأثير على الذاكرة وتشكل خطراً على النطق أيضا، خصوصاً عند فئة عمرية معينة، حددتها الدراسة. فما العمل لتجنب إدمان مشاهدة التلفزيون؟



عند التقدم بالسن والتوقف عن العمل أو تخفيفه أو قلة الالتزامات العائلية والاجتماعية، يجد العديد من الأشخاص أنفسهم بمواجهة أيام طويلة مملة فيميلون لقضاء وقت أكثر أمام شاشة التلفاز لمشاهدة برامجهم المفضلة أو الأفلام وغيرها. غير أن دراسة جديدة تحذر من مشاهدة التلفاز لأكثر من 3 ساعات يومياً حرصاً على سلامة الذاكرة.


أجرت "جامعة كولدج لندن" البريطانية دراسة على أكثر من 3600 شخص من كبار السن الذين يقبلون على مشاهدة الأفلام الوثائقية أو برامج الواقع أو المسلسلات لأوقات طويلة، وتبين أن مشاهداتهم المكثفة قد تقلل من قدرتهم على تذكر الكلمات بنسبة 10 في المئة. إذ أشار الباحثون إلى أن الإفراط في التركيز في مشاهدة البرامج المفضلة من شأنه أن يقود إلى إجهاد إدراكي ومعرفي الذي بدوره يؤدي إلى فقدان الذاكرة تدريجياً. بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.


وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس ريبورتس" أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الـ50 عاماً، والذين قضوا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة في مشاهدة التلفاز يومياً أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة. إذ قد أصابهم انخفاض ملحوظ في معدل "الذاكرة الكلامية" بنسبة تتراوح بين 8-10 في المئة، في حين تبلغ النسبة 4-5 بالنسبة عند الأشخاص الذين يشاهدون التلفاز بصورة أقل.


وقد أشارت الدكتورة دايزي فانكورت الباحثة في قسم العلوم والصحة السلوكية في لندن، والتي أشرفت على الدراسة أن العديد من الدراسات السابقة قد تطرقت إلى الآثار السلبية لمشاهدة التلفاز لوقت طويل، ولكن لدى الأطفال.


وقالت فانكورت إن "مشاهدة التلفزيون قد يكون لها فوائد تعليمية من خلال مشاهدة الأفلام الوثائقية، وفوائد أخرى في الحد من التوتر".غير أنها قد ركزت من جهة أخرى على أهمية تحقيق التوازن عند كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ50، بين مشاهدة التلفاز وممارسة نشاطات مختلفة أخرى، كالمطالعة، والنشاطات الاجتماعية. بحسب ما نشره موقع "ذا سن" البريطاني.




كلمات متعلقة

خطر, التلفزيون.., لن, تصدّقوا, تأثيره, على, الذاكرة, والنطق!,

تابعونــا

مادة غذائية فعالة ضد السرطان مادة غذائية فعالة ضد السرطان 2019-03-04 | 11:46:03

اكتشف علماء جامعة تافتس الأمريكية أن تناول الطماطم يساعد في خفض خطر الإصابة بمرض...

ممارسة اليوغا بانتظام "تخفض ضغط الدم" ممارسة اليوغا بانتظام "تخفض ضغط الدم" 2019-03-04 | 08:58:03

خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...

"فياغرا العنكبوت".. حل سحري من حيوان قاتل "فياغرا العنكبوت".. حل سحري من حيوان قاتل 2019-03-03 | 13:53:05

رغم تصنيفها كحيوانات قاتلة، فإن بعض العناكب المنتشرة في أميركا الجنوبية بإمكانها...

تعويض السهر بـ"نوم العطلة".. دراسة تحسم الجدل تعويض السهر بـ"نوم العطلة".. دراسة تحسم الجدل 2019-03-03 | 09:23:48

إذا كنت ممن يعتقدون أنه بمقدورك تعويض السهر لأوقات متأخرة خلال الأسبوع عبر قضاء...

هذا ما يُحدثه نقص النوم بك.. حتى وإن نمت خلال العطلات هذا ما يُحدثه نقص النوم بك.. حتى وإن نمت خلال العطلات 2019-03-02 | 07:05:49

أفادت دراسة أميركية حديثة بأن النوم لفترات طويلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا يكفي...

الحمضيات تحمي من السمنة الحمضيات تحمي من السمنة 2019-03-01 | 15:46:06

أثبت علماء جامعة سان باولو البرازيلية أن تناول الحمضيات يحمي من مضاعفات خطرة...

اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! اكتشاف خطر الخفافيش على حياة البشر ! 2019-03-01 | 13:48:18

اكتشف العلماء لأول مرة أن الخفافيش تحمل فيروسات الإنفلونزا في عام 2012، ولكنهم...

دراسة: التدخين والكحول معاً يحدثان أضرارا بالدماغ دراسة: التدخين والكحول معاً يحدثان أضرارا بالدماغ 2019-03-01 | 13:45:12

حذّرت دراسة أسترالية حديثة، من أن إدمان التدخين وشرب الكحول معًا يلحقان أضرارًا...

"بتقنية النانو".. الإبصار في الظلام أصبح "حقيقة" "بتقنية النانو".. الإبصار في الظلام أصبح "حقيقة" 2019-03-01 | 09:55:45

سيكون بمقدور البشر قريبا الرؤية في الظلام، وذلك بعد نجاح علماء في تجربة ثورية،...

مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية مفاجأة تذهل العلماء.. اكتشاف نوع نادر من التوائم البشرية 2019-03-01 | 07:26:42

جرت العادة لدى الأطباء أن يتم تصنيف أنواع التوائم ضمن صنفين وهي: توائم متطابقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع أمسية زجلية شعر طرعان موسى حافظ مشاركة واسعة قرية مركز جماهيريامطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط صفاء امارة كفر كنا سيلفي الجندية حافلة صورة فيسبوك لايكات توضح فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد بث مباشر :آرسنال و واتفوردتجدد شجار عائلي كفر مندا استعمال مفرقعات مواجهات عنيفة شرطة اضرار حجارةمحمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب حسين بدر طفل اصابة مصرع حادث طرق مروع طرعان شاحنة سيارة خصوصية مسكنة مفرق جولاني يوم الاحد ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة اطلاق نار اللد حافلة تقل طلابا وابل رصاص استنكار عارم شرطة تحقيق اضرار دون اصابات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com