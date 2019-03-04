الشرطة:, لا, صحة, لما, يُشاع, عن, خطف, أطفال, بنابلس,

نفت الشرطة وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها العقيد لؤي ارزيقات الاخبار التي تناقلتها بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في نابلس حول محاولات خطف لأطفال.

وأكد ارزيقات بانه "لا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أشخاص يقومون بخطف أطفال في نابلس" وانها اخبار كاذبة.وناشد ارزيقات المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في نقل الاخبار واخذها من مصادرها الرسمية حرصا عليهم من الفوضى والارباك.وبين ارزيقات ان الهدف من هذه الاخبار هي بث الرعب بين المواطنين وزعزعة الاستقرار وترهيب الاطفال، مؤكدا أن الشرطة ستقوم بمتابعة هذه الصفحات وملاحقة واحضار اصحابها وتقديمهم للعدالة.