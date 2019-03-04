محلبة, طاره, مستمرة, في, ثورة, اللبنة, وتُطلق, حملة, اعلانية, جديدة,

تستمر محلبة طاره في ثورة اللبنة وتُطلق حملة اعلانية جديدة خاصة للمجتمع العربي تحت شعار " اللبنة جامدة، حامضة وبدون مواد حافظة."

خلال السنوات الاخيرة كانت استراتيجية طاره اطلاق منتجات ذات قيمة غذائية عالية. الانطلاقة كانت مع اطلاق الجبنة الصفراء "نوعم" دون مواد حافظة، شوكو موو دون سكر، وسلسلة الاجبان %100 من مكونات طبيعية، دون اصباغ طعام او مواد حافظة. منتج اللبنة الذي أطلق العام الماضي ، يبشر بجيل جديد من اللبنة : جامدة، حامضة وبدون مواد حافظة.جليل عثامنة، مدير تسويق الوسط العربي في طارة قال:" الحملة الاعلانية الجديدة مستمرة بتقوية الميزة التنافسية التي تمتلكها طاره في مجال الحليب ومنتجاته في البلاد، والتي تنعكس من خلال منتجاتها المصنعة بدون مواد حافظة وذات قيم غذائية عالية"." الابحاث التي قمنا باجرائها ومن معرفتنا لعادات ومميزات الاستهلاك في المجتمع العربي، تبين أن الوعي لنمط حياة صحي ومنتجات ذات قيمة غذائية آخذ بالازدياد خصوصا لدى العائلات الشابة، ولهذا نحن نؤمن ان لبنة طارة ستمنح جمهور المستهلكين قيمة حقيقية كون اللبنة من المنتجات الاكثر شعبية وتشكل مدهون صحي ومغذي للاولاد والكبار". اضاف عثامنة