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شقيقان مشتبهان بجريمة قتل اشرف ابو قاعود من يافا على خلفية نزاع حول تصليح باب في محل لبيع للحلويات



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي صباح اليوم الاثنين :" تحقيق مكثف اجرته الشرطة ، أدى إلى فك رموز جريمة قتل أشرف أبو قاعود أب لخمسة أولاد، الذي أصيب بعيار ناري في شارع يفيت في مدينة يافا يوم 14-12-18 وتوفي متأثرا بجراحه .



هذه الجريمة وقعت مساء يوم 14-12-18 ، عندها وقف المغدور منه خارج متجر للحلوى حيث كان يعمل في شارع ييفت في مدينة يافا فأطلقت عليه عيارات نارية من مسافة قريبة على يد مشتبه استقل دراجة نارية. هذا واصيب شخص اخر جراء اطلاق النار ولحقت اضرار بالمحل.

بعد وقت قصير من إطلاق النار تم الاقرار عن وفاة المغدور منه.


فور وقوع الحادث ، شرعت الشرطة بتحقيق مكثف، بمشاركة ملموسة ودون سابق مثيل من سكان يافا.


خلال التحقيق تم جمع أدلة وقرائن كافية ضد الإخوين أحمد (24) وجميل (22) عدس، الذين عملوا مع اخرون لتنفيذ جريمة القتل وعلى عرقلة التحقيق الذي اجرته الشرطة.


من التحقيق تبين أن خلفية الحادث كانت ، من بين عدة أمور، نزاع سابق بين الضحية والمشتبهين بشأن تصليح باب تم تنفيذه دون موافقة عائلة عدس.


بعد ان انهت الشرطة من جمع البينات ضد المشتبهين قامت النيابة العامة يوم امس بتقديم تصريح مدعٍ لمحكمة الصلح في تل أبيب ضد المشتبهين والمحكمة قامت بدورها بتمديد توقيفهما حتى يوم الأربعاء6-3-19 عندها سيتم تقديم لائحة اتهام وطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهما.


واكدت الشرطة انها ستواصل عملها على احالة المجرمين الذين يلحقون الضرر بنسيج الحياة للمواطنين الممتثلين للقانون في المدينة وعلى حماية سلامة وأمن سكان المدينة.




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