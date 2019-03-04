شقيقان, مشتبهان, بجريمة, قتل, اشرف, ابو, قاعود, من, يافا, على, خلفية, نزاع, حول, تصليح, باب, في, محل, لبيع, للحلويات,

كلمات متعلقةشقيقان, مشتبهان, بجريمة, قتل, اشرف, ابو, قاعود, من, يافا, على, خلفية, نزاع, حول, تصليح, باب, في, محل, لبيع, للحلويات,
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما...
نفت الشرطة وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها العقيد لؤي ارزيقات الاخبار التي...
غدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...
ضواحي القدس - اكد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام ملثم على استهداف مواطن (42 عامًا) باطلاق نار عليه خلال...
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباج اليوم الاثنين استشهد شابين واصابة ثالث بجروح...
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القنصلية الأميركية في القدس، سوف تندمج مع...
اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة...