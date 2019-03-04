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وفاة سامي يوسف شحاده (ابو ادوار ) من شفاعمرو



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من آمن بي وان مات فسيحيا


آل شحاده وآل لوسيا واقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو والخارج ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم

سامي يوسف شحاده (ابو ادوار )

عن عمر ناهز 88 عاما .وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين 4/3/2019 عند الساعه الرابعه بعد الظهر من قاعة السيده الرعويه،ومن ثم الى مثواه الاخير في شفاعمرو.

فليكن ذكره مؤبدا




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