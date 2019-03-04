وفاة, سامي, يوسف, شحاده, (ابو, ادوار, ), من, شفاعمرو,

آل شحاده وآل لوسيا واقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو والخارج ينعون بمزيد الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحومسامي يوسف شحاده (ابو ادوار )عن عمر ناهز 88 عاما .وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين 4/3/2019 عند الساعه الرابعه بعد الظهر من قاعة السيده الرعويه،ومن ثم الى مثواه الاخير في شفاعمرو.فليكن ذكره مؤبدا

من آمن بي وان مات فسيحيا

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