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شرطة ضواحي القدس تقبض على فتاة قامت بدهس عائلة في ابو ديس.



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ضواحي القدس - اكد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان شرطة جنوب شرق القدس قبضت مساء اليوم الاحد على فتاة لقيامها بدهس مواطن وزوجته وابنهما بمركبة غير قانونية كانت تقودها في بلدة ابو ديس .


واضاف ارزيقات بان الشرطة وبعد ورود بلاغ لها يفيد بوقوع حادث سير في بلدة ابو ديس على الفور تم توجيه مركبات الاسعاف وتحريك قوة من الشرطة وعند وصولها تبين بان فتاة فقدت السيطرة على مركبة كانت تقودها وتبين كذلك بانها غير قانونية ودهست اب وام وابنهما وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج .


 واكد ارزيقات بان الشرطة باشرت التحقيق بملابسات الحادث.




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