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معهد الفضاء والطيران في فعاليات مميزة في مدرسة جبور جبور شفاعمرو



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قام معهد الفضاء والطيران بالتنسيق مع معلمة العلوم بمدرسة جبور جبور شفاعمرو والمعلمة لبنى تلحمي، بإجراء محاضرات عامه عن موضوع الفضاء والطيران. كما واتاح المعهد الفرصه لجميع طلاب المدرسه بارسال صاروخ بسرعة 200 مترا بالثانيه. اشتركت جميع الصفوف بالفعاليه وقد اتم الطلاب دراستهم كالمعتاد من حيث الحصص التعليميه واشتركوا بالفعاليه لمدة  حصتين. اشادت مديرة المدرسة السيده مرفت عزام بأن هذا الموضوع جذب انتباه الطلاب اذ انهم راقبوا وسمعوا بالمده الاخيره عن المركبه الفضائيه " بريشيت" التي اطلقتها اسرائيل.



وبذلك نكون قد حقّقنا لطلابنا الاعزاء التّعلّم ذو معنى وهذا ما نطمح وتطمح له وزارة المعارف في ايامنا.  تصوير - ربيع حنا 




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