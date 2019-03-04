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أول ظهور للمطربة إليسا بعد العملية الجراحية..



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا لأول مرة بعد العملية الجراحية الأخيرة، والتي اجريت لها في بروكسيل.



إليسا نشرت صورة ظهرت فيها تداعب إحدى صديقاتها، بينما ظهرت اللاصقة الطبية واضحة على معصم يدها، مكان العملية، وكتبت الفنانة معلقة عليها: «صباح الخير أحبائي»، في الوقت الذي غطت فيه عينيها بنظارات شمسية، وبدت بـ«لوك» شتوي أنيق.


فانز إليسا تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير، معربين عن اشتياقهم للنجمة اللبنانية، كما تمنوا لها الصحة والشفاء العاجل.


يُذكر أن إليسا خضعت لعملية جراحية في يدها اليسرى، للتخلص من احتقان المياة الناتج عن العلاج الذي خضعت له، للشفاء من مرض سرطان الثدي.


أول إعلان لإليسا عن اصابتها بمرض سرطان الثدي كان من خلال كليب أغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بالمرض، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.




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