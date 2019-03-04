أول, ظهور, للمطربة, إليسا, بعد, العملية, الجراحية..,

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بعد أن شارك الممثل السوري معتصم النهار قي مسلسل “باب الحارة” في أجزائه الثلاثة...
كشفت ملكة جمال سوريا الفنانة سارة نخلة عن حكم المحكمة بخصوص اعتدائها على حماتها،...
نشرت صفحة محبي ومتابعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على أحد مواقع...
شارك الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية الضخمة للهيئة العامة للترفيه في...
قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في...
أكدت الممثلة السورية جيني إسبر لموقع "الفن" أنها لا تجد حرجاً في الكشف عن عمرها...
طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "لمس أكتاف" الاعلان الدعائي الأول له، وظهر فيه...
يبدو أن موعد طرح أغنية النجم اللبناني وائل كفوري بات قريبًا جدًا، خاصةً مع كشف بعض...
فاز الشيف الأردني، علي الغزاوي، مساء الأربعاء في برنامج "توب شيف" للطهاة...
أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا على متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع...