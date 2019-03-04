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تعاون 11 ممرضا وطبيبا في مشفى للحيوانات في ولاية أريزونا الأمريكية، لإنجاح عملية...
نشر موقع شركة "كلاشينكوف" مقطع فيديو سمح للخبراء بتحليل مواصفات بندقية "آ إم-17"...
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يتميز تطبيق "واتس آب" بأنه مليء بالحيل المخفية، بما في ذلك خدعة عبقرية تسمح لك...
رصدت عدسة كاميرا لحظات مصيرية فصلت بين حياة وموت امرأة وطفلها الرضيع، عندما سقطا...
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أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ميزة جديدة ستظهر في التطبيق قريبا، ستخلص...
رفعت شركة طيران صينية دعوى قضائية على راكب تسبب بضرر قيمته أكثر من 20 ألف دولار،...