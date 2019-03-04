ارتفاع, حصيلة, ضحايا, الاعصار, في, ألاباما, إلى, 22,

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من المرتقب ان يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا الرئيس السوري بشار...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، سيلتقي اليوم...
فتح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تُهما بالفساد، النار...
قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة...
أكدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته...
صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلادمير...
أكد عضو في حزب الله، له علاقة مع قياديين كبار، أن الضربات الإسرائيلية دمرت تماما...
قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس انه خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة...
تضاعفت مؤخرا في جميع أنحاء العالم معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي جعل...
ليست المرة الأولى التي تحطّ فيها طائرة تجارية في الإمارات العربية قادمة من تل...