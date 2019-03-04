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ارتفاع حصيلة ضحايا الاعصار في ألاباما إلى 22



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 22 شخصا على الأقل، مصرعهم، في اعصار ضرب ولاية ألاباما الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.



وقال رئيس شرطة منطقة لي التي تقع في شرق ألاباما على الحدود مع جورجيا جاي جونز إن هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع.


وأوضح أن الإعصار قطع كيلومترات وأدى إلى دمار "كارثي" على شريط عرضه 400 متر على طول مساره.




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