ملثم, يطلق, النار, على, مواطن, داخل, سيارة, في, ساجور,

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قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما...
نفت الشرطة وعلى لسان الناطق الاعلامي باسمها العقيد لؤي ارزيقات الاخبار التي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة للاعلام العربي صباح اليوم الاثنين :" تحقيق...
غدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً...
ضواحي القدس - اكد الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان...
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباج اليوم الاثنين استشهد شابين واصابة ثالث بجروح...
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القنصلية الأميركية في القدس، سوف تندمج مع...
اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة...