ملثم, يطلق, النار, على, مواطن, داخل, سيارة, في, ساجور,

تحقق الشرطة في ملابسات اقدام ملثم على استهداف مواطن (42 عامًا) باطلاق نار عليه خلال قيادته سيارته على مدخل بلدة ساجور صباح اليوم الاثنين .

وافيد ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر فيما تعرضت السيارة لاضرار جراء اطلاق النار .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث التي لن تتضح بعد .