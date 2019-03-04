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ملثم يطلق النار على مواطن داخل سيارة في ساجور



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدام ملثم على استهداف مواطن (42 عامًا) باطلاق نار عليه خلال قيادته سيارته على مدخل بلدة ساجور صباح اليوم الاثنين .



وافيد ان الحادث انتهى دون اصابات تذكر فيما تعرضت السيارة لاضرار جراء اطلاق النار .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث التي لن تتضح بعد .




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