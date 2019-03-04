مصادر فلسطينية - استشهاد شابيْن واصابة ثالث في كفر نعمة قرب رام الله بادعاء محاولة الدهس واصابة جنديين

إلا أن مصادر فلسطينية قالت إن ما جرى هو حادث سير وليس عملية دهش متعمدة عندما تفاجأ من في السيارة بالجنود.واشار الجيش الاسرائيلي ان سيارة فلسطينية كان يسـتقلها ثلاثة فلسطينيين هاجمت جنودا عند مدخل القرية وان الجنود اطلقوا النار على السيارة اسفر عن استشهاد شابين وجرح ثالث. فيما اصيب جنديان بجروح وصفت جراح احدهما بالخطيرة.

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباج اليوم الاثنين استشهد شابين واصابة ثالث بجروح برصاص الجيش الاسرائيلي بزعم تنفيذ عملية دهس فجر اليوم الاثنين قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله.

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