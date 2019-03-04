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واشنطن تدمج قنصليتها في سفارتها بالقدس اليوم



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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القنصلية الأميركية في القدس، سوف تندمج مع السفارة الأميركية الجديدة في إسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.



وكان قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة في القدس أعلنه في أكتوبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وكان متوقعا على نطاق واسع في أوائل مارس.


وأعطى إعلان وزارة الخارجية الموعد الرسمي للاندماج.




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