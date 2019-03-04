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طقس ماطر شديد البرودة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة



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اليوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ،وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا،الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.


والاربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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