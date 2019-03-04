طقس, ماطر, شديد, البرودة, وانخفاض, طفيف, على, درجات, الحرارة,

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قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القنصلية الأميركية في القدس، سوف تندمج مع...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة...
أعلنت وزارة المعارف أنه بدءًا من العام القادم، ستتم ترجمة برنامج الدروس الخصوصية...
افتتح مساء يوم اول امس الجمعة، في مدينة سخنين، مركز "مانترا" لصحة المرأة، وهو فريد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل في الطريق 854...
وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...
اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي . وقال حراس...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29...