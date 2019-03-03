تخليص, عالقة, جراء, حادث, طرق, في, دالية, الكرمل,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:"عملت طواقم اطفاء من محطة عسفيا مساء اليوم الاحد على معالجة حادث طرق وقع بين سيارتين في بلدة دالية الكرمل بجانب الملعب.

رجال الاطفاء والانقاذ عملوا على تخليص مصابة علقت داخل احدى السيارتين، ثم تمّت احالتها لتلقي العلاج الطبيّ.