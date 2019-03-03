اصابة, 3, شبان, وغارة, جوية, على, نقطة, لحماس, شرق, بيت, حانون,

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قامت طائرات حربية اسرائيلية مساء اليوم السبت بقصف عدة مواقع تابعة لحركة حماس في...
وصل الى قطاع غزة، اليوم الاربعاء، جيمي ماكغولدريك نائب منسق الأمم المتحدة لعملية...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه قد أصيب 3 مواطنين مساء اليوم بنيران الجيش...
اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها تمكنت من تطوير صواريخ يصل مداها الى تل ابيب والقدس...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، يوم السبت، ان مدينة...
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام...
شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين،...
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "جاهزون لكافة السيناريوهات في حال...
ذكرت مصادر عبرية، ان قذيفة صاروخية أطلق من قطاع غزة، مساء الاربعاء، سقطت قرب...
حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد...