اصابة, 3, شبان, وغارة, جوية, على, نقطة, لحماس, شرق, بيت, حانون,

فيما اغارت طائرة إستطلاع على نقطة تابعة للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة دون اصابات.واكدت وزارة الصحة بغزة أن ثلاثة مواطنين اصيبوا بالرصاص جرى نقلهم الى المشفى الاندونسي شمال القطاع لتلقي العلاج.واطلق الجنود النار صوب مئات من الشبان كانوا يشاركون في فعاليات الارباك الليلي ببلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.وأشعل الشبان الفلسطينيين اطارات السيارات ورشقوا الجنود بالحجارة كما سمعت دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن أعمال الارباك الليلي.وينفذ فعاليات الارباك الليلي على طول الحدود الشمالية والشرقية ضمن برنامج محدد ينتقل من منطقة الى اخرى.

أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي مساء اليوم الأحد شمال قطاع غزة.

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