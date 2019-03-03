بوتفليقة, يقدم, أوراق, ترشحه, رسميا, لخوض, انتخابات, الرئاسة,

قالت وسائل إعلام جزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وحسب رويترز، فقد أكد تلفزيون النهار الجزائري تقدم بوتفليقة للترشيح على منصب الرئاسة.ووصل وفد من الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى المجلس الدستوري لتقديم أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة 2019.ووصلت أوراق ترشح بوتفليقة على متن خمس شاحنات.وتنتهي منتصف ليل اليوم الأحد في الجزائر المهلة الدستورية أمام المترشحين لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، فيما أعلن عدد من المرشحين المحتملين انسحابهم من السباق الرئاسي، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة التي عمت البلاد منذ 22 فراير الماضي.وكانت حملة بوتفليقة أعلنت أن رئيسها سيقدم أوراق الترشح نيابة عنه.