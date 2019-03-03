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حيفا:اصابة خطيرة في حادث طرق



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اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة حيفا , مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج .


وبحسب المعلومات الاولية فأن الحادث يدور عن تصادم بين دراجة نارية وسيارة خصوصية مما ادى الى اصابة سائق الدراجة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
حيفا:اصابة خطيرة في حادث طرق




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