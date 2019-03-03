حيفا:اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق,

اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة حيفا , مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج .

وبحسب المعلومات الاولية فأن الحادث يدور عن تصادم بين دراجة نارية وسيارة خصوصية مما ادى الى اصابة سائق الدراجة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .