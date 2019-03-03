ردًا, على, توجه, جبارين:, وزارة, المعارف, تتعهد, بإتاحة, برنامج, الدروس, الخصوصية, بالعربية,

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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة...
افتتح مساء يوم اول امس الجمعة، في مدينة سخنين، مركز "مانترا" لصحة المرأة، وهو فريد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل في الطريق 854...
وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...
اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي . وقال حراس...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29...
بعد النشر صباح اليوم عن اسقاط ميزانية المجلس المحلي كفرمندا 2019 وبيان المعارضة ,...
في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي خصّصت وزارة التّربية ميزانيّة...