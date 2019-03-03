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ردًا على توجه جبارين: وزارة المعارف تتعهد بإتاحة برنامج الدروس الخصوصية بالعربية



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أعلنت وزارة المعارف أنه بدءًا من العام القادم، ستتم ترجمة برنامج الدروس الخصوصية على موقع الوزارة الى اللغة العربية، بما يحويه البرنامج من دروس خاصة في مواضيع مركزية. وجاء هذا الإعلان في أعقاب توجه النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة التربية البرلمانية، باستجواب الى وزير المعارف حول عدم توفر اللغة العربية في دروس المساعدة الخاصة في الرياضيات، اللغة الإنجليزية، فهم المقروء والتعبير الّتي أطلقتها الوزارة من خلال موقعها على الإنترنت قبل عدة سنوات.

 
وأكد النائب جبارين في استجوابه ان عدم إتاحة هذه الدروس باللغة العربية، يحرم الطلاب العرب من الحصول على هذه الخدمات الهامة بلغتهم الأم، مطالبًا بتوفير فوري لجميع البرامج المُقدمة من قبل الوزارة باللغة العربية كيّ يستطيع الطلاب العرب، الّذين يشكلون حوالي ٢٥٪؜ من مجمل الطلاب في البلاد، من الاستفادة من هذه الخدمات الهامة.
 
ويُذكر أن برنامج التعليم المبرمج يتيح لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية الحصول على دروس خصوصية بشكل مجاني، وهو جزء من برنامج تعليمي أوسع توفره الوزارة على الانترنت، ويعمد على تقديم خدمات وتوجيهات في عدة مجالات للطلاب تحضيرًا للبچروت، ومجالات تعليمية إلزامية وغير منهجيّة.
 
وعقب النائب جبارين على جواب الوزارة قائلًا: "وزارة المعارف بقيادة الوزير بينت تواصل التنكر لحقوق اساسية للطلاب العرب وتميّز ضدهم في الخدمات التي تقدمها لجمهور الطلاب. وعلى الرغم من أهمية تعهد الوزارة بتوفير الدروس الخاصة على الإنترنت باللغة العربية، الا أننا ما زلنا بعيدين عن توفير جميع الخدمات التربوية لطلابنا وطالباتنا بلغتهم الأم. سنواصل تكثيف جهودنا وعملنا لمواجهة الغبن الحاصل بحق طلابنا من قبل متخذي القرار".
ردًا على توجه جبارين: وزارة المعارف تتعهد بإتاحة برنامج الدروس الخصوصية بالعربية




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