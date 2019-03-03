افتتح مساء يوم اول امس الجمعة، في مدينة سخنين، مركز "مانترا" لصحة المرأة، وهو فريد من نوعه، والاول والوحيد في البلاد، بحيث يدمج توجه الطب الغربي والشرقي معاً.ويختص المركز بصحة المرأة الشاملة في دورة الحياة. بادارة بسمة غالية فيزيوترابيستيت خريجة جامعة تل أبيب، ومختصة في صحة المرأة ومدربة بيلاتس. وليديا بدارنة معالجة بالابر الصينية خريجة معهد بروشيم في جامعة تل أبيب.

وذلك بمشاركة كبيرة من اهالي مدينتي سخنين وعرابة والقرى المجاورة، وتعرّف الزائرون على الخدمات التي يقدمها المركز وهي:- علاج مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية في جيل المراهقة، و علاج ومرافقة النساء في فترة الحمل ، علاج مشاكل العقم ومرافقة النساء خلال معالجه العقم ،علاج مشاكل أرضيه الحوض عند النساء والاطفال ( عدم السيطرة على البول ، الامساك ، هبوط الأعضاء و الأوجاع خلال الجماع ) ، وتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل هبات الحم ، الأوجاع والأرق ، وتخفيف أعراض أمراض نسائية مثل الاندومتريوزيس ، فيبروميالجيا الخ، و محاضرات طبية وتدريبات بيلاتس.وفي حديث مع بسمة غالية قالت: "أؤمن بالعلاج الشامل النفسي والجسدي، وافتتاح مركز طبي من هذا النوع سوف يزيد من الوعي لدى جمهور النساء العربيات، وبالتالي الامر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على مجتمعنا العربي".وبدورها قالت ليديا بدارنة:" حملة بالفلير الطب الصيني، يعالج المشكلة من الأساس بدون الأدوية والكيماويات، ففي مركز "مانترا" يمكن ان نقدم الاستشارة والعلاج المناسب لعدد كبير من الحالات المستعصية"