تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 23:38:36 نتنياهو: غانتس شارك بتأبين شهداء حماس |  2019-03-03 21:03:17 تخليص عالقة جراء حادث طرق في دالية الكرمل |  2019-03-03 20:58:50 اصابة 3 شبان وغارة جوية على نقطة لحماس شرق بيت حانون |  2019-03-03 20:57:19 بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة |  2019-03-03 20:52:29 حيفا:اصابة خطيرة في حادث طرق |  2019-03-03 20:50:03 ردًا على توجه جبارين: وزارة المعارف تتعهد بإتاحة برنامج الدروس الخصوصية بالعربية |  2019-03-03 20:44:44 اصابة رجل من ترشيحا باطلاق نار قرب المنطقة الصناعية تيفن |  2019-03-03 16:23:37 اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة |  2019-03-03 16:07:28 طهران: سنواصل دعم سوريا وتصريحات نتنياهو لا تهمنا |  2019-03-03 16:05:18 حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح |  2019-03-03 15:00:45 حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب |  2019-03-03 15:00:34 الملاكم صافي شعبان من اللد يتألق في بطولة دولية في اوكرانيا |  2019-03-03 14:44:47 بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد |  2019-03-03 13:46:48 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 |  2019-03-03 13:37:13 مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سخنين: افتتاح مركز "مانترا" الطبي، دمج بين الطب الشرقي والغربي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



افتتح مساء يوم اول امس الجمعة، في مدينة سخنين، مركز "مانترا" لصحة المرأة، وهو فريد من نوعه، والاول والوحيد في البلاد، بحيث يدمج توجه الطب الغربي والشرقي معاً.ويختص المركز بصحة المرأة الشاملة في دورة الحياة. بادارة بسمة غالية فيزيوترابيستيت خريجة جامعة تل أبيب، ومختصة في صحة المرأة ومدربة بيلاتس. وليديا بدارنة معالجة بالابر الصينية خريجة معهد بروشيم في جامعة تل أبيب.


وذلك بمشاركة كبيرة من اهالي مدينتي سخنين وعرابة والقرى المجاورة، وتعرّف الزائرون على الخدمات التي يقدمها المركز وهي:- علاج مشاكل عدم انتظام الدورة الشهرية في جيل المراهقة، و علاج ومرافقة النساء في فترة الحمل ، علاج مشاكل العقم ومرافقة النساء خلال معالجه العقم ،علاج مشاكل أرضيه الحوض عند النساء والاطفال ( عدم السيطرة على البول ، الامساك ، هبوط الأعضاء و الأوجاع خلال الجماع ) ، وتخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل هبات الحم ، الأوجاع والأرق ، وتخفيف أعراض أمراض نسائية مثل الاندومتريوزيس ، فيبروميالجيا الخ، و محاضرات طبية وتدريبات بيلاتس.

وفي حديث مع بسمة غالية قالت: "أؤمن بالعلاج الشامل النفسي والجسدي، وافتتاح مركز طبي من هذا النوع سوف يزيد من الوعي لدى جمهور النساء العربيات، وبالتالي الامر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على مجتمعنا العربي".

وبدورها قالت ليديا بدارنة:" حملة بالفلير الطب الصيني، يعالج المشكلة من الأساس بدون الأدوية والكيماويات، ففي مركز "مانترا" يمكن ان نقدم الاستشارة والعلاج المناسب لعدد كبير من الحالات المستعصية"




كلمات متعلقة

سخنين:, افتتاح, مركز, "مانترا", الطبي،, دمج, بين, الطب, الشرقي, والغربي,

تابعونــا

تخليص عالقة جراء حادث طرق في دالية الكرمل تخليص عالقة جراء حادث طرق في دالية الكرمل 2019-03-03 | 21:03:17

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...

حيفا:اصابة خطيرة في حادث طرق حيفا:اصابة خطيرة في حادث طرق 2019-03-03 | 20:52:29

اصيب سائق دراجة نارية مساء اليوم الاحد اثر حادث طرق في شارع ارييه شينكر في مدينة...

ردًا على توجه جبارين: وزارة المعارف تتعهد بإتاحة برنامج الدروس الخصوصية بالعربية ردًا على توجه جبارين: وزارة المعارف تتعهد بإتاحة برنامج الدروس الخصوصية بالعربية 2019-03-03 | 20:50:03

أعلنت وزارة المعارف أنه بدءًا من العام القادم، ستتم ترجمة برنامج الدروس الخصوصية...

اصابة رجل من ترشيحا باطلاق نار قرب المنطقة الصناعية تيفن اصابة رجل من ترشيحا باطلاق نار قرب المنطقة الصناعية تيفن 2019-03-03 | 20:44:44

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل في الطريق 854...

اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة 2019-03-03 | 16:23:37

وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...

حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح 2019-03-03 | 16:05:18

اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي . وقال حراس...

حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب 2019-03-03 | 15:00:45

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...

التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 2019-03-03 | 13:46:48

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29...

مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية 2019-03-03 | 13:37:13

بعد النشر صباح اليوم عن اسقاط ميزانية المجلس المحلي كفرمندا 2019 وبيان المعارضة ,...

وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" 2019-03-03 | 12:28:48

في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي خصّصت وزارة التّربية ميزانيّة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل حريق مخزن اطارات منطقة صناعية حيفا مدينة اطفاء اخماد نار نيرانشريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةمجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة انتخابات رئاسة بلدية نتسيرت عيليت مشاركة عرب شكري عواوده هدم بيت قرية حرفيش جرافات وزارة الداخلية غير مرخص حجة عناصر قوات شرطة مواطن بئر المكسور طفل حاولة اختطاف شاب مجهول متدين يهويد يباه سوالف شفاعمرو شرطة شكوى بلاغمجدال هعيمك حادث طرق علق بين شاحنة حائط توفي مصرع سائق الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونسطو مسلح على فرع بنك البريد في كريات يام الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية عامل الناصرة سقط تخليص حفرة 22 مترا تقريبا محطة توليد كهرباء الخضيرة بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com