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اصابة رجل من ترشيحا باطلاق نار قرب المنطقة الصناعية تيفن



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قبل قليل في الطريق 854 في منطقة حدائق الصناعة في تيفين أطلقت عيارات نارية من سيارة عابرة نحو شخص يبلغ من العمر 60 عام من سكان ترشيحا مما ادى الى اصابته باصابات متوسطة (وفق مصادر طبية) في القسم السفلي من جسمه فأحيل الى مستشفى الجليل في مدينة نهاريا.

هذا ولاذ المشتبهون بالفرار من المكان مستقلون سيارة.
الخلفية ما والت غير واضحة.
فور تلقي البلاغ سارعت قات من الشرطة الى المكان ونشرت حواجز على الطرقات وبدأت بعمليات مسح وتفتيش لرصد الجناة.
محققون يجمعون بينات وادلة من مسرح الجريمة وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
اصابة رجل من ترشيحا باطلاق نار قرب المنطقة الصناعية تيفن




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