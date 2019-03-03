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اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة



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وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه مما اسفر الحادث عن اصابة شخصين بجروح ما بين الطفيفة والمتوسطة .


وتم نقل المصابين عبر سياره الاسعاف التابع لمركز التميم الطبي الى المستشفى مئير كفار سابا لتلقي العلاج الطبي.





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