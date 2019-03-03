اصابتان, في, حادث, طرق, في, مدينة, الطيبة,

وتم نقل المصابين عبر سياره الاسعاف التابع لمركز التميم الطبي الى المستشفى مئير كفار سابا لتلقي العلاج الطبي.
وتم نقل المصابين عبر سياره الاسعاف التابع لمركز التميم الطبي الى المستشفى مئير كفار سابا لتلقي العلاج الطبي.
وتم نقل المصابين عبر سياره الاسعاف التابع لمركز التميم الطبي الى المستشفى مئير كفار سابا لتلقي العلاج الطبي.
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