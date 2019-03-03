طهران:, سنواصل, دعم, سوريا, وتصريحات, نتنياهو, لا, تهمنا,

أكدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته العاصمة الروسية موسكو أواخر الشهر الماضي، لن تؤثر على الوجود الإيراني في سوريا.وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ان تصريحات نتنياهو وأعماله وزياراته العبثیة لن تؤثر على التواجد الإيراني في سوريا، مؤكدا ان إيران ستواصل تقديم الدعم للحكومة السورية طالما بقيت هي تطلب ذلك. وفيما يتعلق بمنظومة إيران الصاروخية، قال المسؤول الإيراني إن طهران لن تفاوض أحدا أو تستأذن أي دولة فيما يخص مدى وقدرة تدمير ودقة إصابة ووتيرة بناء منظومتها الصاروخية. وكان نتنياهو قد توعد في زيارته الأخيرة إلى موسكو الشهر الماضي، بأن تواصل بلاده العمل من أجل صد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.