تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 16:23:37 اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة |  2019-03-03 16:07:28 طهران: سنواصل دعم سوريا وتصريحات نتنياهو لا تهمنا |  2019-03-03 16:05:18 حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح |  2019-03-03 15:00:45 حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب |  2019-03-03 15:00:34 الملاكم صافي شعبان من اللد يتألق في بطولة دولية في اوكرانيا |  2019-03-03 14:44:47 بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد |  2019-03-03 13:46:48 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 |  2019-03-03 13:37:13 مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية |  2019-03-03 13:22:25 عرض أزياء ايلي صعب المذهل خلال أسبوع الموضة في باريس 2019 |  2019-03-03 13:11:49 دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد |  2019-03-03 13:06:13 اتفاق بين نتنياهو وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا |  2019-03-03 12:28:48 وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" |  2019-03-03 12:08:21 تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس |  2019-03-03 12:03:48 الشرطة تبعدُ مشايخ وقادة المسجد الاقصى |  2019-03-03 11:54:31 التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح



  |     |   اضافة تعليق



اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي .

وقال حراس الامن ان الجندي رفض الانصياع لاوامر الامن بالتفتيش ورفض وضع حقيبته على جهاز الفحص الالكتروني.

وتم اعتقال الجندي ونقله لمركز الشرطة، وهو مصاب وينزف وغير قادر على الحركة.
حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح




كلمات متعلقة

حراس, الامن, في, محطة, قطار, يعتدون, على, جندي, عربي, بالضرب, المبرح,

تابعونــا

اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة 2019-03-03 | 16:23:37

وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...

حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب 2019-03-03 | 15:00:45

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...

التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 2019-03-03 | 13:46:48

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29...

مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية 2019-03-03 | 13:37:13

بعد النشر صباح اليوم عن اسقاط ميزانية المجلس المحلي كفرمندا 2019 وبيان المعارضة ,...

وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" 2019-03-03 | 12:28:48

في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي خصّصت وزارة التّربية ميزانيّة...

تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس 2019-03-03 | 12:08:21

قدمت صباح اليوم الاحد تصريح مدع عام بحث الشاب عرفات الرفايعة 29 عاماً من الخليل ,...

التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب 2019-03-03 | 11:54:31

قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع للمحكمة المركزية في بئر السبع التماسا...

إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف 2019-03-03 | 10:53:14

عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...

يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا 2019-03-03 | 10:32:55

نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...

طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة 2019-03-03 | 10:18:53

من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف طبخة اليوم منال العالم مطبخ لازانيا الكوسا رمضان 2016 وصفة تحضيرقتيلتان حادث طرق مصرع كريات جت شارع 6 اغلاق الشارع الشمال مسجد عراق الشباب ام الفحم حرق مستوطنين تدفيع الثمن اغلاق ملف تحقيق النيابةالصحفي محمد القيق اعتقال اداري مستشفى العفولة اضراب طعام اسير اعتقال اداري وقفة احتجاجية تظاهرة شعارات سرقة ممتلكات تخريب مسجد مجهولون حي المحاجنة مدينة ام الفحم استنكار عارم الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة دهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني تشيلسي و باريس سان جيرمانحريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف اصابات حادث طرق ذاتي عرابة خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com