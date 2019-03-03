حراس, الامن, في, محطة, قطار, يعتدون, على, جندي, عربي, بالضرب, المبرح,

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وقال حراس الامن ان الجندي رفض الانصياع لاوامر الامن بالتفتيش ورفض وضع حقيبته على جهاز الفحص الالكتروني.وتم اعتقال الجندي ونقله لمركز الشرطة، وهو مصاب وينزف وغير قادر على الحركة.

اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي .

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