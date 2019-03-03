تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 16:23:37 اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة |  2019-03-03 16:07:28 طهران: سنواصل دعم سوريا وتصريحات نتنياهو لا تهمنا |  2019-03-03 16:05:18 حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح |  2019-03-03 15:00:45 حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب |  2019-03-03 15:00:34 الملاكم صافي شعبان من اللد يتألق في بطولة دولية في اوكرانيا |  2019-03-03 14:44:47 بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد |  2019-03-03 13:46:48 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 |  2019-03-03 13:37:13 مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية |  2019-03-03 13:22:25 عرض أزياء ايلي صعب المذهل خلال أسبوع الموضة في باريس 2019 |  2019-03-03 13:11:49 دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد |  2019-03-03 13:06:13 اتفاق بين نتنياهو وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا |  2019-03-03 12:28:48 وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" |  2019-03-03 12:08:21 تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس |  2019-03-03 12:03:48 الشرطة تبعدُ مشايخ وقادة المسجد الاقصى |  2019-03-03 11:54:31 التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق كبير في احدى التجمعات السكنية في النقب



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:"هرعت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة ديمونا لاخماد حريق شب داخل مبنى في احدى التجمعات البدوية بالنقب، حيث وصل رجال الاطفاء الى المكان وعملوا على اخماد النيران واخراج الدخان من المكان، ولم يبلغ عن اصابات.


يذكر أنه خلال توجّه رجال الاطفاء والانقاذ من محطة يروحام للمساعدة باخماد الحريق، اصطدموا بحادث طرق ذاتي. حيث انقلبت سيارة وعلق شخص داخلها، وعليه عمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليصه واحيل للعلاج الطبي بواسطة طواقم نجمة داوود الحمراء بحالة طفيفة.




كلمات متعلقة

حريق, كبير, في, احدى, التجمعات, السكنية, في, النقب,

تابعونــا

اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة اصابتان في حادث طرق في مدينة الطيبة 2019-03-03 | 16:23:37

وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...

حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح حراس الامن في محطة قطار يعتدون على جندي عربي بالضرب المبرح 2019-03-03 | 16:05:18

اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي . وقال حراس...

التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019 2019-03-03 | 13:46:48

يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29...

مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية مجلس كفرمندا يرد على المعارضة بعد اسقاط الميزانية:بيان مُضلل مليء بالافتراءات والحجج الواهية 2019-03-03 | 13:37:13

بعد النشر صباح اليوم عن اسقاط ميزانية المجلس المحلي كفرمندا 2019 وبيان المعارضة ,...

وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات" 2019-03-03 | 12:28:48

في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي خصّصت وزارة التّربية ميزانيّة...

تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس 2019-03-03 | 12:08:21

قدمت صباح اليوم الاحد تصريح مدع عام بحث الشاب عرفات الرفايعة 29 عاماً من الخليل ,...

التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب التماس لابطال خارطة الصناعات الأمنية في النقب 2019-03-03 | 11:54:31

قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع للمحكمة المركزية في بئر السبع التماسا...

إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف 2019-03-03 | 10:53:14

عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...

يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا 2019-03-03 | 10:32:55

نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...

طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة 2019-03-03 | 10:18:53

من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علاء خندقجي وفاة متأثرا جراحه اصابة حادث طرق الضفة اصلا اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة مارون خليفة عربي من حيفا محامي تعيين مستشار قضائي وزارة تطوير الجليل النقب أول عربي ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديوجيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةقطار العودة بيت لحم انطلاق حيفا القدس مهجرين نكبة فلسطينية المدرسة الثانوية شفاعمرو أ خنيفس تحتفل احتفال تخريج الفوج ال 18 من طلابها مدينة الثانوية صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكانااحتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات رهط سقوط طفل وفاة عمر فرهود القريناوي اصابة متأثر بجراحهاتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com