حريق, كبير, في, احدى, التجمعات, السكنية, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ للاعلام العربي:"هرعت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة ديمونا لاخماد حريق شب داخل مبنى في احدى التجمعات البدوية بالنقب، حيث وصل رجال الاطفاء الى المكان وعملوا على اخماد النيران واخراج الدخان من المكان، ولم يبلغ عن اصابات.

يذكر أنه خلال توجّه رجال الاطفاء والانقاذ من محطة يروحام للمساعدة باخماد الحريق، اصطدموا بحادث طرق ذاتي. حيث انقلبت سيارة وعلق شخص داخلها، وعليه عمل رجال الاطفاء والانقاذ على تخليصه واحيل للعلاج الطبي بواسطة طواقم نجمة داوود الحمراء بحالة طفيفة.