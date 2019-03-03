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الملاكم صافي شعبان من اللد يتألق في بطولة دولية في اوكرانيا



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تألق مجددا الملاكم الموهوب صافي شعبان ابن مدينة اللد  في بطوله دوليه " بيليتس" تشارك فيها كل من رومانيا ومولودوڤا واوكرانيا واسرائيل وقد حصد صافي المرتبة الاولى والميداليه الذهبيه بالبطوله بعد ثلاث انتصارات متتاليه على 3 مشاركين من الدول اعلاه


صافي حصد المرتبة الاولى  بوزن 60 كغم ،سفيان العقبي المحل الثاني بوزن 45 كغم، واودليه المحل الاول بملاكمة اللاناث كلهم من مكابي اللد تحت تدريب يعقوب ڤولخ




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