بيكيه: أعشق اللعب في معقل ريال مدريد

قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، إنه يعشق اللعب على أرض سانتياجو برنابيو "بفضل الأجواء التي تسود به"، مضيفا أنه يحب اللعب وسط الأجواء "الساخنة". وعقب فوز فريقه أمس السبت بهدف دون رد على مضيفه ريال مدريد، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني بعد 3 أيام من التغلب على نفس الخصم وعلى نفس الملعب بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قال بيكيه: "إنني أعشق القدوم إلى هنا بفضل الأجواء التي تسود في هذا الملعب. أحب الأجواء الساخنة فهذا يجعلني أقضي أوقاتا أفضل". وأضاف: "هناك مباريات أخرى يكون الوصول فيها للحماسة أكثر صعوبة. حين جئنا هنا جئنا في حالة جيدة وبهدف الحصول على النقاط الثلاث". وأكد مدافع البلاوجرانا "كانت مباراة أخرى رائعة هنا، رغم صعوبة اللعب على أرض البرنابيو. لعبنا أفضل من ذلك اليوم (كأس الملك)، على الرغم من أن النتيجة جاءت أصغر. علمنا كيف نعاني حين وجبت علينا المعاناة".