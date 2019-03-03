بيكيه:, أعشق, اللعب, في, معقل, ريال, مدريد,

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كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال...
لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة...
فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...
سعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد مضيفه ريال مدريد اليوم السبت، للتخلص من منافس...
قال تقرير صحفي إسباني، إن غياب نجم ريال مدريد المصاب، عن مباراة الكلاسيكو اليوم،...
كشفت دراسة علمية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يتفوق على...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية عامة والإسبانية على وجه خاص غدا السبت إلى ملعب...
كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع...
قالت تقارير صحفية إن اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، تلقى خبرا سيئا بعد نهاية مباراة...