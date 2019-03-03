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التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019



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يبدأ العمل بحسب التوقيت الصيفي لهذا العام 2019 في الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 29 آذار الحالي .


ويستمر حتى يوم السبت 27 تشرين الاول الساعة الثانية فجراً .
التوقيت الصيفي يبدأ يوم الجمعة 29-03-2019




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