التوقيت, الصيفي, يبدأ, يوم, الجمعة, 29-03-2019,

كلمات متعلقةالتوقيت, الصيفي, يبدأ, يوم, الجمعة, 29-03-2019,
وقع قبل قليل حادث طرق خطير على شارع 444 بالقرب من مفرق المنطقه الصناعيه في الطيبه...
اعتدى حراس امن في المحطة المركزية للقطار في بئر السبع على جندي عربي . وقال حراس...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي في سلطة الاطفاء والانقاذ...
بعد النشر صباح اليوم عن اسقاط ميزانية المجلس المحلي كفرمندا 2019 وبيان المعارضة ,...
في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي خصّصت وزارة التّربية ميزانيّة...
قدمت صباح اليوم الاحد تصريح مدع عام بحث الشاب عرفات الرفايعة 29 عاماً من الخليل ,...
قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع للمحكمة المركزية في بئر السبع التماسا...
عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...
نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...
من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...