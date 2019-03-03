عرض, أزياء, ايلي, صعب, المذهل, خلال, أسبوع, الموضة, في, باريس, 2019,

أقيم يوم أمس السبت عرض للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب لمجموعته الجديدة شتاء 2019 ، عرض أزياء ايلي صعب هو العرض المنتظر خلال أسبوع الموضة في باريس ، حيث قدم ارقى وأجمل التصميمات في عام 2019.

وكان قد خطف مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب الأضواء خلال أسبوع باريس للموضة، وأبهر المهتمين بالأزياء بأحدث مجموعاته لخريف/شتاء 2019.وقدم صعب، خلال الحدث العالمي، مجموعة مميزة من التصاميم، تفردت بأناقتها وبساطتها في الوقت ذاته، مع استخدام ذكي للأقمشة والزخرفات.ومنح المصمم العالمي مجموعته فخامة فريدة من نوعها باستخدام أنواع معينة من الأقمشة، فضلا عن التصاميم الساحرة التي جمعت بين الترتر والقصات المميزة، مقدما إطلالات مناسبة للسهرات تتمتع بالرقة والرقي.ونوّع إيلي صعب، خلال عرضه في أسبوع باريس للموضة 2019، بين التصاميم المعقدة التي استخدم فيها الدانتيل والشيفون والكشكش والتطريز، والبسيطة التي اعتمد فيها على الأقمشة السادة والقصات المميزة والألوان الجاذبة.وطغى اللون الأسود على مجموعة إيلي صعب لخريف/شتاء 2019، ما أضفى أناقة وفخامة خاصة على الفساتين وأطقم السواريه الرسمية.تصوير afp