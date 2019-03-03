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دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير إسباني، عن تصرف سلبي جديد من الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الليجا.  وبحسب إذاعة "Onda Cero" الإسبانية، فإن بيل غادر ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.  وكان بيل قد شارك أساسيًا في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بماركو أسينسيو وسط صافرات استهجان شديدة من الجماهير بسبب سوء أدائه.  وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن هذا التصرف دليل جديد على عدم ولاء بيل للفريق، وابتعاده عن زملائه بريال مدريد.  يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى لبيل، التي يترك فيها الملعب قبل نهاية المباراة، حيث فعلها من قبل في شهر يناير الماضي، خلال مواجهة ريال سوسييداد بالليجا التي خسرها الميرنجي بهدف دون رد.
دليل جديد على عدم ولاء بيل لريال مدريد




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