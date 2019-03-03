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اتفاق بين نتنياهو وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانه اتفق مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين على اخراج القوات الإيرانية التي وصلت الى سوريا بعد بدء الحرب الاهلية، الى جانب استمرار التنسيق بشأن نشاطات إسرائيل هناك. وأضاف رئيس الوزراء انه أوضح بشكل لا يقبل التأويل ان إسرائيل لن تسمح بالتموضع الإيراني العسكري وانها ستواصل التصدي له. 


وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية قبل ظهر اليوم دعا دول أخرى الى حذو حذوة بريطانيا في تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.
اتفاق بين نتنياهو وبوتين على اخراج القوات الإيرانية من سوريا




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