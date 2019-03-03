اتفاق, بين, نتنياهو, وبوتين, على, اخراج, القوات, الإيرانية, من, سوريا,

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أكدت طهران أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته...
أكد عضو في حزب الله، له علاقة مع قياديين كبار، أن الضربات الإسرائيلية دمرت تماما...
قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس انه خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة...
تضاعفت مؤخرا في جميع أنحاء العالم معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي جعل...
ليست المرة الأولى التي تحطّ فيها طائرة تجارية في الإمارات العربية قادمة من تل...
يسير الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد المقبل، أول رحلة عمرة إلى السعودية، بعد توقف...
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 84 مواطنا سوريا، (ثلثاهم من الأطفال)،...
أعلنت جريدة "الشروق" المصرية، أن الحادث الكارثي في محطة مصر يوم الأربعاء الماضي...
للمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 18 عاما، تتيح مجلة معهد ماساتشوستس للتنقية...
عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها...