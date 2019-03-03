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وزارة التّربية : وضع سقيفه فوق الملاعب المدرسيّة في اطار برنامج "تحدّيات"



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في اطار برنامج "تحدّيات" للمجتمعين العربي والبدوي  خصّصت وزارة التّربية  ميزانيّة خاصّة  لجميع السّلطات المحليّة ( لكل سلطة محليّة 415 ألف شاقل )  بهدف وضع سقيفه ( ظل ) فوق  الملاعب المدرسيّة وذلك في اطار المساعي الحثيثة التي تقوم بها وزارة التّربية لتطوير وتحسين البنى التّحتيّة للطلاب بالذّات في كل ما يتعلّق بموضوع التّربية اللا منهجيّة

 
في السّنوات الأخيرة وفي اطار برنامج تحدّيات ،  تقوم الوزارة بعدّة خطوات لتطوير التّربية اللا منهجيّة  وتطوير ثقافة الفراغ  مثل برنامج "دوره مجّانيّة لكل ولد " في مجالات الرّياضة والفنون والعلوم ، تشجيع الطلاب على المشاركة في فعاليّات القيادة الشّابة وفي حركات ومنظّمات الشّبيبة ، دورات معرفة البلاد ،  البرامج التّعليميّة المختلفة ، كذلك تحسين البنى التّحتيّة مثل وضع سقيفة ( ظل فوق الملاعب ) وذلك بهدف تحويل المدرسة لمركز جماهيري يعجّ بالطلاب في ساعات بعد الظهر  وهناك بعض المدارس توفّر هذه الخدمة لطلاب من مدارس أخرى في نفس القرية
 
المدير العام للوزارة ، شموئيل أبواب أكّد على أهميّة هذه الخطوة التي تندرج في اطار الخطّة الخماسيّة للنّهوض وتطوير جهاز التّربية اللا منهجيّة مضيفا بأنّه في المرحلة الأولى  تمّ اضافة سقيفة فوق ملاعب في 40 مدرسة  وتغيير أجهزة رياضيّة في 33 مدرسة وفي المرحلة المقبلة سيتم توسيع دائرة الدّعم واضافة 63  ملعبا في 49 سلطة محليّة
 
وضع سقيفة في الملاعب هو انجاز بحد ذاته، اضافة لتحسين البنى التّحتيّة في المدارس والتي ستساهم كثيرا في تطوير اللعب في ساحة المدرسة بالذات موضوع الرّياضة كذلك ستساهم في احتواء النّشاطات المدرسيّة المختلفة خاصّة مدارس الأعياد ومدارس العطلة الصيّفيّة
 
من الجدير ذكره بأنّ وزارة التّربية كانت قد نشرت " صوت ينادي " في شهر كانون أوّل 2018 يتعلّق بوضع سقيفة فوق الملاعب بميزانيّة 9.5 مليون شاقل ( بمعدّل 150 ألف شاقل ) لكل مدرسة الأمر الذي يعطي  فرصة لمدارس جديدة للانضمام  الى هذا المشروع الهام .




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