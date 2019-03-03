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تصريح مدع عام ضد شاب من الخليل بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر بالقدس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



قدمت صباح اليوم الاحد تصريح مدع عام بحث الشاب عرفات الرفايعة 29 عاماً من الخليل , وذلك بشبهة قتل الشابة اوري اينسبكر من مستوطنة تكواع قرب القدس في تاريخ 07-02-2019.


وجاء في بيان صادر عن شرطة القدس انه منذ اللحظة الاولى بعد العثور على جثة الشابة اينسبكر عملت فرق التحقيق التابعة للشرطة وجهاز الامن العام الشاباك حتى تم اعتقال الشاب , اليوم تم تقديم تصريح مدع عام بحقه وتم تمديد اعتقاله حتى تاريخ 07-03-2019 لتقديم لائحة اتهام بحقه .

وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس قبل اسبوعين انه بالتعاون بين الشرطة وحرس الحدود وجهاز الامن العام"الشاباك" ، تم اعتقال شاب من الخليل في مدينة رام الله بشبهة قتل الشاب اوري اينسبكر البالغة من العمر ١٩ عاما في القدس.

يشار الى ان اعمال التمشيط والتحقيق في جريمة قتل الشابة  من تكواع والتي عثر على جثتها أمس في منطقة حرشية بجنوب غرب القدس قرب ينبوع عين ياعيل وعليها علامات طعن مستمر منذ وقوع الحادث حتى اعتقال المشتبهة فجر 07-02-2019. 

قوات شرطية كبيرة وصلت الى المكان مع افراد جهاز الامن العام وان التحقيق يجري في جميع الاتجاهات، 
 
علما بانه فُرض امر يَحظر نشر تفاصيل التحقيق. ويتعزز الاعتقاد لدى شرطة القدس انها قُتلت. هذا ووافقت اسرة المغدورة على اجراء تشريح للجثة. 
 





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