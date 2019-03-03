الشرطة, تبعدُ, مشايخ, وقادة, المسجد, الاقصى,

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بعد يومين من المناقشات، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي للسماح ببناء أطول وأعمق خط...
قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه من المتوقع أن توصي الشرطة الإسرائيلية الأسبوع...
عقد مجلس كفركنا المحلي مساء اليوم جلسة طارئة على خلفية الاعتداء الأخير على مسجد...
لقي الشاب سامر عواد (39عاما) من ياقة الناصرة مصرعه جراء تعرضه فجر اليوم الجمعة...
زار البروفيسور هزاع ابو ربيع اليوم الجمعة 2016/8/5 بلدية الناصرة وحلّ ضيفاً على رئيس...
بنجاح كبير تم تنفيذ فعاليات " مهرجان الإبداع " والذي جاءت فعالياته ...
أصدرت دائرة تعميق المساواة في الهستدروت برئاسة النقابي الجبهوي سهيل دياب،...
ذكرت مصادر خاصة بشرطة وادي عارة بان عناصر شرطة وادي عاره وخلال حملة تفتيشية بداخل...
اصيب طفل باصابات بالغة في حادث طرق بالقرب من عتليت حيفا واصيب بالغان باصابات...
قال نتنياهو في أعقاب ألمواجهات التي اندلعت اليوم في كفركنا على خلفية مقتل الشاب...