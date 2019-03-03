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الشرطة تبعدُ مشايخ وقادة المسجد الاقصى



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سلّمت الشرطة الاسرائيلية صباح الأحد قرارا يقضي بإبعاد رئيس المجلس الاسلامي عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما.


وافادت المصادر ان القوات من مركز شرطة "القشلة" بالقدس القديمة، سلمت الشيخ سلهب قرارا يقضي بابعاده عن الأقصى لمدة 40 يوما، حيث اعتقل الاحد الماضي وافرج عنه بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة اسبوع والحضور للتحقيق مجددا بتاريخ اليوم، ليفاجئ بقرار ابعاده.

وابعدت الشرطة الشيخ ناجح بكيرات مدير اوقاف القدس عن المسجد الأقصى لمدة 4 اشهر، ومدير نادي الاسير في القدس ناصر عن الاقصى لمدة 40 يوما، وحارس المسجد الاقصى عرفات نجيب عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، كما ابعدت الناشط في حركة فتح حسني الكيلاني عن الاقصى لمدة 40 يوما.

وفي سياق متصل اقتحم المخابرات فجر اليوم منزل الوزير السابق حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف وسلمته مذكرة استدعاء للتحقيق في مركز المسكوبية.

وابعدت الشرطة عشرات المقدسيين عن المسجد الاقصى خلال الايام الماضية، على خلفية الأحداث في باب الرحمة وكسر إغلاق مصلى باب الرحمة.




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