التماس, لابطال, خارطة, الصناعات, الأمنية, في, النقب,

قدم المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع للمحكمة المركزية في بئر السبع التماسا اداريا لابطال الخارطة الهيكلية المقترحة لإقامة منطقة الصناعات الأمنية رمات بيكع والتي ستودي الى تهجير آلاف المواطنين العرب والتجمعات البدوية الساكنة في نطاق المخطط وجواره. وقد قدم الالتماس بعد ان رفضت اللجنة اللوائية الاعتراضات التي قدمها المواطنون العرب من سكان قرى بدوية وتجمعات سكانية بدوية غير معترف تتضرر بشكل كبير من المخطط المقترح.

والحديث عن خارطة هيكلية جديدة لإقامة منطقة صناعية للصناعات الأمنية والعسكرية الثقيلة. وتبلغ مساحة المخطط الذي قدمته دائرة اراضي اسرائيل نحو 113 الف دونم وهو يحدد في داخلة مراكز للصناعات العسكرية ذات الإشعاعات الخارجية ومناطق لتجارب أمنية وعسكرية ومناطق لصناعة الاسلحة والمركبات العسكرية. ويمنع المخطط البناء في مناطق واسعة كبيرة في محيط المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها اكثر من 60 الف دونم ومنها مناطق تسكنها عشرات العائلات العربية البدوية منذ سنين.وقد هاجم المحامي قيس ناصر في التماسه للمحكمة باسم عائلة ابو قرينات شرعية المخطط المقترح حين لم يهتم المخططون باسقاطات المخطط على الاراضي الخاصة للمواطنين العرب في محيط المنطقة الصناعية والتي يمنع البناء بها عقب المشروع الجديد ولَم يهتموا أيضا باسقاطات المخطط على الأحياء والتجمعات السكانية البدوية اذ يجهز المشروع على إمكانية تنظيم وترخيص هذه التجمعات. كما جاء في الالتماس أيضا ان المخطط الذي يمنع البناء في عشرات آلاف الدونمات التي تقع في محيط المنطقة الصناعية وجزء كبير منها يعود لمواطنين عرب ما هو الا مصادرة فعلية لهذه الاراضي وسلبها من اصحابها وهو امر غير دستوري وقانوني ويمس حق المواطنين العرب بتنظيم بلداتهم ومساكنهم.هذا من المتوقع المحكمة جلسة قريبة في الالتماس واتخاذ القرار النهائي في القضية.