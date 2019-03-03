مصدر:, إسرائيل, دمرت, القواعد, الإيرانية, في, دمشق, وحمص,

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قال الدبلوماسي الأمريكي السابق دنيس روس انه خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة...
تضاعفت مؤخرا في جميع أنحاء العالم معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي جعل...
ليست المرة الأولى التي تحطّ فيها طائرة تجارية في الإمارات العربية قادمة من تل...
يسير الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد المقبل، أول رحلة عمرة إلى السعودية، بعد توقف...
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن 84 مواطنا سوريا، (ثلثاهم من الأطفال)،...
أعلنت جريدة "الشروق" المصرية، أن الحادث الكارثي في محطة مصر يوم الأربعاء الماضي...
للمرة الأولى في تاريخها الذي يمتد 18 عاما، تتيح مجلة معهد ماساتشوستس للتنقية...
عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها...
قام سائق القاطرة، المتسبب في حادث محطة مصر الكارثي باستفزاز المواطنين...
قال رئيس دائرة المواءمة والاتصال في إدارة الهجرة التركية، أيدن كسكين قاضي أوغلو،...