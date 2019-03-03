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مصدر: إسرائيل دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد عضو في حزب الله، له علاقة مع قياديين كبار، أن الضربات الإسرائيلية دمرت تماما الأهداف الإيرانية في القواعد العسكرية بمنطقتي دمشق وحمص، واصفا حجم الدمار بأمر لا يمكن تصديقه. وقال لموفد صحيفة "الأوبزرفر" اللندنية إلى بيروت: إن "الخسائر الفادحة أثارت صدمة في صفوف حزب الله في سوريا ولبنان". 

واتهم عضو آخر في حزب الله، الملقب "أبو حسين"، الجيش السوري بارتكاب جرائم حرب. وذكر للصحفي البريطاني أن قوة سورية دمرت مبنى مكتظا بالمدنيين في حلب بأوامر من ضابط كبير. وأشار "أبو حسين" إلى أنه ورفاقه شاهدوا العديد من مثل هذه الجرائم.
مصدر: إسرائيل دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص




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