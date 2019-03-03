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طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة



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من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات متنوعة. فقد قامت مركزة العلوم ومعلمة موضوع البيولوجيا في المرحلة الثانوية "نيفين أبو رومي" والمعلمة برلنتي بواقني بمرافقة طلاب العاشر "7" الى كلية اورط براودة في مدينة كرميئيل بتاريخ 2019/02/04, حيث استمع الطلاب الى محاضرة علمية قيّمة عن وظيفة القلب والدورة الدموية للانسان وأمراض القلب.... وبعد ذلك قام الطلاب بإجراء فحوصات طبية بواسطة استخدام جهاز قياس ضغط الدم وسماعة الطبيب. وأخيرا توجهوا الى المختبر لتشريح قلب خنزير الذي يشبه إلى حد كبير قلب الانسان وكانت سعادتهم كبيرة بهذا العمل.


وبتاريخ    2019/02/26 اشترك طلاب الثاني عشر علمي بيولوجيا بيوم دراسي اخر في كلية براودة بموضوع "جهاز التنفس" بمرافقة المعلمتين نيفين أبو رومي ولميس عباس.

استمع الطلاب بداية إلى محاضرة شيّقة عن مبنى الجهاز التنفسي عند الانسان والامراض المرتبطة بهذا الجهاز... من خلال طرح أسئلة مختلفة تنم عن الوعي العلمي الكبير الموجود عند طلابنا. بعد ذلك قاموا بإجراء تجربة عن مساحة السطح للحويصلات الهوائية واهميتها وعلاقتها بعملية التنفس وتم ربط القسم النظري بالعملي الامر الذي يزيد من فهم الطالب للمادة.

واخيرا قاموا بتشريح رئتي بقرة والتعرف على أقسامها المختلفة باستخدام أدوات التشريح المناسبة.

في نهاية هذين اليومين  الحافلين أعرب الطّلاب عن سعادتهم الكبيرة لما أضافته لهم هذه الفعاليات من معلومات قيمة تفيدهم في دراستهم الحالية والمستقبلية....




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