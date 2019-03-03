كارفاخال, يهرب, من, آلام, الكلاسيكو, بحجة, سولاري,

لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة الكلاسيكو، أمس السبت، أمام برشلونة، إلا تلك التي أطلقها مدربه سانتياجو سولاري من قبل.

وقال كارفاخال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن مباراتي الكلاسيكو شهدتا تنافسًا بين الفريقين".وأضاف: "في مباراة الكأس أرى أن النتيجة لم تكن عادلة، وفي لقاء الليجا الفريقان امتلكا الفرص لزيارة الشباك".وتابع: "الآن لقب الليجا يبتعد عن ريال مدريد وهذا يؤلمنا، لأن مباراة الكلاسيكو كانت فرصة جيدة لمواصلة القتال من أجل الصدارة".وواصل: "لا يجب أن نخسر 3 مباريات على ملعبنا. فكرة القدم لم تكن عادلة معنا، ولكني أشكر الجماهير التي ساندت الفريق".وأكمل: "لا يجب علينا أن نقضي وقتًا في الندم الآن، إنما لا بد أن ننظر للأمام".وأردف: "كان يجب علينا أن نحرز أهدافًا، ولذلك نحتاج إلى العمل بشكل أكثر جدية للوصول إلى الشباك".واستطرد: "إنه واحد أمن أصعب الأسابيع لي مع ريال مدريد، ولكننا لا بد أن نواصل طريقنا".وأبرز كارفاخال الحجة السابقة التي أطلقها سولاري قبل مباراتي الكلاسيكو، قائلًا: "جدول مباريات ريال مدريد لم يكن الأفضل بالنسبة للفريق، حيث أننا نخوض مباراة كل 3 أيام".واستمر: "الآن علينا أن نستعد لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا، لأن هذه المباراة تحتاج إلى الكثير من جهد الفريق".وأتم: "خلال 3 أيام سنخوض مباراة إقصائية، ونحن نعلم ما نستطيع القيام به ونركز عليه الآن".وكان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بنتيجة 1-0، أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.