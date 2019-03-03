تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 10:53:14 إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف |  2019-03-03 10:44:32 مصدر: إسرائيل دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص |  2019-03-03 10:32:55 يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا |  2019-03-03 10:18:53 طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة |  2019-03-03 10:15:51 كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري |  2019-03-03 09:52:32 متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه بالفساد |  2019-03-03 09:17:31 بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال |  2019-03-03 09:12:51 اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي |  2019-03-03 09:07:47 كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه |  2019-03-02 23:41:14 برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا |  2019-03-02 21:23:54 عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة |  2019-03-02 20:05:55 الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة |  2019-03-02 20:03:24 طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب |  2019-03-02 19:58:28 انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة |  2019-03-02 19:56:47 كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة الكلاسيكو، أمس السبت، أمام برشلونة، إلا تلك التي أطلقها مدربه سانتياجو سولاري من قبل.


وقال كارفاخال، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أن مباراتي الكلاسيكو شهدتا تنافسًا بين الفريقين".

وأضاف: "في مباراة الكأس أرى أن النتيجة لم تكن عادلة، وفي لقاء الليجا الفريقان امتلكا الفرص لزيارة الشباك".

وتابع: "الآن لقب الليجا يبتعد عن ريال مدريد وهذا يؤلمنا، لأن مباراة الكلاسيكو كانت فرصة جيدة لمواصلة القتال من أجل الصدارة".

وواصل: "لا يجب أن نخسر 3 مباريات على ملعبنا. فكرة القدم لم تكن عادلة معنا، ولكني أشكر الجماهير التي ساندت الفريق".

وأكمل: "لا يجب علينا أن نقضي وقتًا في الندم الآن، إنما لا بد أن ننظر للأمام".

وأردف: "كان يجب علينا أن نحرز أهدافًا، ولذلك نحتاج إلى العمل بشكل أكثر جدية للوصول إلى الشباك".

واستطرد: "إنه واحد أمن أصعب الأسابيع لي مع ريال مدريد، ولكننا لا بد أن نواصل طريقنا".

وأبرز كارفاخال الحجة السابقة التي أطلقها سولاري قبل مباراتي الكلاسيكو، قائلًا: "جدول مباريات ريال مدريد لم يكن الأفضل بالنسبة للفريق، حيث أننا نخوض مباراة كل 3 أيام".

واستمر: "الآن علينا أن نستعد لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا، لأن هذه المباراة تحتاج إلى الكثير من جهد الفريق".

وأتم: "خلال 3 أيام سنخوض مباراة إقصائية، ونحن نعلم ما نستطيع القيام به ونركز عليه الآن".

وكان ريال مدريد خسر أمام برشلونة بنتيجة 1-0، أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.
كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري




كلمات متعلقة

كارفاخال, يهرب, من, آلام, الكلاسيكو, بحجة, سولاري,

تابعونــا

بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال 2019-03-03 | 09:17:31

فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد،...

برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا 2019-03-02 | 23:41:14

حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...

الليلة:برشلونة يريد توجيه ضربة قاضية لريال مدريد في الكلاسيكو الليلة:برشلونة يريد توجيه ضربة قاضية لريال مدريد في الكلاسيكو 2019-03-02 | 15:30:36

سعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد مضيفه ريال مدريد اليوم السبت، للتخلص من منافس...

إصابة مؤثرة تهدد ريال مدريد في الكلاسيكو إصابة مؤثرة تهدد ريال مدريد في الكلاسيكو 2019-03-02 | 11:16:50

قال تقرير صحفي إسباني، إن غياب نجم ريال مدريد المصاب، عن مباراة الكلاسيكو اليوم،...

رونالدو يهزم نيمار وسواريز في تحدي الضغط رونالدو يهزم نيمار وسواريز في تحدي الضغط 2019-03-02 | 07:02:19

كشفت دراسة علمية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يتفوق على...

كلاسيكو الأرض.. الريال للثأر وبرشلونة لتأكيد علو كعبه كلاسيكو الأرض.. الريال للثأر وبرشلونة لتأكيد علو كعبه 2019-03-01 | 15:43:40

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية عامة والإسبانية على وجه خاص غدا السبت إلى ملعب...

نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد نهاية العلاقة بين غاريث بيل وريال مدريد 2019-03-01 | 13:46:49

كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع...

منزل بنزيما يتعرض للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو منزل بنزيما يتعرض للسرقة أثناء مشاركته في الكلاسيكو 2019-03-01 | 09:57:07

قالت تقارير صحفية إن اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، تلقى خبرا سيئا بعد نهاية مباراة...

برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم برشلونة يجدد عقد ألبا ويحصنه بشرط جزائي ضخم 2019-03-01 | 07:22:52

أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5...

يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو يوفنتوس يعلن موقف رونالدو من قمة الكالتشيو 2019-02-28 | 18:51:11

أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام ساب قرية الزرازير محاولة قنل اطلاق نار لائحة محكمة نزاع عائلات الشرطة عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة اطلاق نار شبلي قرية مستشفى اصابة متوسطة علاج مستشفى مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية البروفيسور حسام حايك الناصرة مخترع الانف الالكترونية مرض تشخيص سرطان عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق مدرسة البخاري عرابة تحتفل تخريج فوج جديد من طلابها شهادات ثواني عشر فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون رجل عمال عربي منطقة سخنين يهودية شاب عربي اعتقال روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة طلاب خريجو الفوج ال 16 مدرسة قاسم غانم الشاملة أ لقاء عطاء المغار قرية مشاركة منازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية طرعان الحركة الاسلامية عن القانون اخراج حظر مؤسساتها مظاهرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com