متظاهرون, يطالبون, نتنياهو, بالاستقالة, بسبب, تورطه, بالفساد,

تظاهر الليلة الماضية مئات الأشخاص في وسط تل ابيب مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالاستقالة، في ظل قرار المستشار القانوني للحكومة اتهامه بالفساد. وحمل المحتجون لافتات، كُنب على بعضها شعار باللغة الإنجليزية: ""Crime Minister أي رئيس وزراء الجريمة.

كما جرت قبالة المنزل الرسمي لنتانياهو في اورشليم القدس مظاهرة مماثلة.تصوير: afp