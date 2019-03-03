تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 10:53:14 إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف |  2019-03-03 10:44:32 مصدر: إسرائيل دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص |  2019-03-03 10:32:55 يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا |  2019-03-03 10:18:53 طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة |  2019-03-03 10:15:51 كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري |  2019-03-03 09:52:32 متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه بالفساد |  2019-03-03 09:17:31 بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال |  2019-03-03 09:12:51 اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي |  2019-03-03 09:07:47 كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه |  2019-03-02 23:41:14 برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا |  2019-03-02 21:23:54 عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة |  2019-03-02 20:05:55 الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة |  2019-03-02 20:03:24 طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب |  2019-03-02 19:58:28 انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة |  2019-03-02 19:56:47 كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه بالفساد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تظاهر الليلة الماضية مئات الأشخاص في وسط تل ابيب مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالاستقالة، في ظل قرار المستشار القانوني للحكومة اتهامه بالفساد. وحمل المحتجون لافتات، كُنب على بعضها شعار باللغة الإنجليزية: ""Crime Minister أي رئيس وزراء الجريمة.

كما جرت قبالة المنزل الرسمي لنتانياهو في اورشليم القدس مظاهرة مماثلة.

تصوير: afp




كلمات متعلقة

متظاهرون, يطالبون, نتنياهو, بالاستقالة, بسبب, تورطه, بالفساد,

تابعونــا

إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف 2019-03-03 | 10:53:14

عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...

يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا 2019-03-03 | 10:32:55

نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...

طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة 2019-03-03 | 10:18:53

من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...

اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي 2019-03-03 | 09:12:51

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...

كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه 2019-03-03 | 09:07:47

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:سمح للنشر: الشرطة...

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء غائمة جزئياً ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء غائمة جزئياً 2019-03-03 | 07:07:53

اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع...

عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة 2019-03-02 | 21:23:54

افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى...

طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب 2019-03-02 | 20:03:24

مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...

انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة 2019-03-02 | 19:58:28

اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...

كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع 2019-03-02 | 19:56:47

تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الدراج عنان مزهر كفر مندا أول عربي يتسلق دراجة جبال الهملايا الهند رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده مفرقعات العاب نارية اسلحة حقيقية تشبه محظورة بيع تجارة محل قثرية المشهد توقيف امرأة حادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة بديع ابو هدبة ميسر قرية غرق قرب الخضيرة الشاب اسعاف مياه البحر جثة نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب طالبان سرقة امتحان الرياضيات احدى مدارس الطيبة اعتقال اقتحام مصرع الشاب صبحي شقير كفر قاسم حادث طرق مروع قرب سلفيت شارع 505 حصان دهس نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق بث مباشر مباشر فالنسيا الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com