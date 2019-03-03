متظاهرون, يطالبون, نتنياهو, بالاستقالة, بسبب, تورطه, بالفساد,

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عُقدت مساء اليوم السبت جلسة في قاعة المجلس المحلي، وذلك من أجل التصويت على...
نظّمت الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا يومًا للتوجيه الدراسيّ والمهنيّ...
من جديد يتألق فرع البيولوجيا في مدرسة اورط حلمي شافعي من خلال نشاطات وفعاليات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 40 عاماً...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:سمح للنشر: الشرطة...
اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع...
افادت مصادر طبية مساء اليوم السبت أن شاب وفتاه من مدينة عرابه تم نقلهما للمستشفى...
مره أُخرى حققت مدرسة يافة الناصرة الثانوية إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى إنجازاتها...
اقيمت يوم الجمعة 1.3 الامسية الرابعة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...
تعرض شاب من مدينة ام الفحم امس الجمعة لاعتداء من كلاب برية مفترسة بمنطقة الشرايع...