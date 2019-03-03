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لوك يومي بمنتوجات L'oreal



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1. ابدئي بدهن پرايمر على بشرة نظيفة: پرايمر Infallible يضمن طلة ماكياج غير براقة وتصمد زمناً طويلاً.  2. طلة جيدة فعلاً تبدأ بأساس متكامل, باللون الملائم.. اختاري ميك أب Infallible Matte الذي يصمد 24 ساعة حتى في الشتاء وايضاً في يوم مثقل بالمجهود. عندما تجدين لحظة لتصليح ماكياج, نصيحة: لائمي اللون فوق خط الفك, هذا هو افضل م  كان لفحص ملاءمة اللون, اذا لم تلاحظي  فرقاً بين لون بشرتك وبين اللون الذي دهنته, هذا يدل على انه واحد! ضعي الماكياج بشكل موحد على جميع الوجه.3. هنالك نقطة على الوجه تلمسينها دائماً وبعد عدة ساعات تكتشفين "فراغ في الماكياج"! غطي هذه الأماكن ببودرة Infallible Prestige الجديدة, افعلي ذلك بواسطة فرشاة لطلة خفيفة اكثر او بواسطة الاسفنجة المرفقة لطبقة اكثف.  4. ابرزي وعبئي الحاجبين بمنتج الحواجب Brow Artist Micro Tatto توش ذو طرف عجيب بشكل شوكة, لتعبئة الحواجب بواسطة تحقيق طلة حواجب مليئة بالشعر مقابل "طريقة الشعرة" الشعبية. اختاري اللون الذي يعجبك واملئي الحواجب بحركات من داخل الحاجب الى الخارج.  5. بواسطة احمر خدود اضيفي لوناً لوجنتيك. علبة احمر الخدود Infalliblle تقدم 5 الوان مختلفة في منتج واحد يمكنك الخلط بينها.  6. لطلة عيون كلاسيكية وجذابة, ارسمي ايلاينر طبيعيا ودقيقا بواسطة   Super Liner Perfect Slim. الحديث عن عن توش اسود بشكل خاص ومحدد يمكن دقة قصوى حتى اذا كانت يدك غير ثابتة, بعدها مشطي وعبئي الرموش بمسكارة Paradise لحجم كبير مع صمود لزمن طويل.  7. أنهي بأحمر شفاه غير براق بلون نيود كلاسي مثل Color Rich الجديد. نهاية غير براقة تمنح شفتيك وهما لطلة اكبر.





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