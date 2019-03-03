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خلي شفافك بلون الشوكولاطة!



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بعد أن احتلت العالم والشبكات الاجتماعية Chocolats Les تصل الى البلاد!ماركة الماكياج والعناية العالمية "لوريال باريس" تطرح مجموعة Les Chocolats: مجموعة أحمر شفاه سائلة تصمد حتى 16 ساعة بنهاية غير لامعة بألوان وبشذا شوكولاطة - لمتعة حقيقية متعددة الحواس!* 6 الوان مذهلة: من فاتح وحتى أحمر ساخن لأنه لكل يوم يوجد Chocolats آخر.* شذا شوكولاطة بنهاية غير لامعة تماماً دون تنشيف الشفتين. نصيحة: - احمر شفاه بلون فاتح وبنهاية غير لامعة يمنح وهماً لشفتين مليئتين اكثر! - لدهن دقيق مثل خبراء ماكياج مهنيين, ابدأن بالدهن من مركز الشفة الى الخارج, ثم انتظرن عدة ثوان ليجف. - لخلق طلة أصلية ومليئة أكثر ضعن في مركز الشفتين, بعد وضع احمر الشفاه, لمسة واحدة للون فاتح أكثر. 




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