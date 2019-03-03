بمناسبة يوم المرأة العالمي:Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين", التي تشجع مصالح بملكية نساء, بقيمة 10 ش. من كل شروة في موقع المشتريات اون لاين بين التواريخ9-7 آذار 2019. كيرام بلعوم, مديرة عام ومؤسسة جمعية "ياسمين" باركت التبرع وقالت: "أنا فخورة بأن ياسمين ساعدت حتى اليوم لأكثر من 11,000 امرأة مبادرة وصاحبات مصالح في جميع أوساط الدولة, مع الدعم والتشجيع لخلق قيادة نسويه داخل فئات السكان المختلفة. هكذا تقود نساء ياسمين لتغيير اقتصادي واجتماعي في البلاد"..

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