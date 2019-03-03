تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-03 10:53:14 إسقاط ميزانية مجلس كفرمندا المحلي لعام 2019 والمعارضة تهاجم الائتلاف |  2019-03-03 10:44:32 مصدر: إسرائيل دمرت القواعد الإيرانية في دمشق وحمص |  2019-03-03 10:32:55 يوم التّوجيه المهنيّ والدراسيّ في الكليّة الأرثوذكسيّة في حيفا |  2019-03-03 10:18:53 طلاب اورط حلمي شافعي يشاركون في تشريح أعضاء لحيوانات في كلية براودة |  2019-03-03 10:15:51 كارفاخال يهرب من آلام الكلاسيكو بحجة سولاري |  2019-03-03 09:52:32 متظاهرون يطالبون نتنياهو بالاستقالة بسبب تورطه بالفساد |  2019-03-03 09:17:31 بيكيه يفسر إشارته في الكلاسيكو.. ويُظهر احترامه للاعبي الريال |  2019-03-03 09:12:51 اصابة خطيرة لعامل علقت يده بماكنة في مصنع بالجليل الغربي |  2019-03-03 09:07:47 كفرقاسم:تصريح مدع عام ضد محمد بدير بشبهة قتل والد زوجته علي طه |  2019-03-02 23:41:14 برشلونة يواصل إهانة ريال مدريد ويقتل أحلامه في الليجا |  2019-03-02 21:23:54 عرابة :سقوط شاب وفتاة عن بناية وحالتهما خطيرة |  2019-03-02 20:05:55 الجيش الاسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس في غزة |  2019-03-02 20:03:24 طلاب مدرسة يافة الناصرة الثانوية يحصلون على منح من جامعة تل أبيب |  2019-03-02 19:58:28 انتهاء المرحلة الثالثة من مسابقة الكتاب المقدس الرابعة |  2019-03-02 19:56:47 كلاب برية تعتدي على شاب فحماوي اثناء تواجده بمنطقة الشرايع |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بمناسبة يوم المرأة العالمي: Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين"



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمناسبة يوم المرأة العالمي:Clinique تتبرع لجمعية "ياسمين", التي تشجع مصالح بملكية نساء, بقيمة 10 ش. من كل شروة في موقع المشتريات اون لاين بين التواريخ9-7 آذار 2019.  كيرام بلعوم, مديرة عام ومؤسسة جمعية "ياسمين" باركت التبرع وقالت: "أنا فخورة بأن ياسمين ساعدت حتى اليوم لأكثر من 11,000 امرأة  مبادرة وصاحبات مصالح في جميع أوساط الدولة, مع الدعم والتشجيع لخلق قيادة نسويه داخل فئات السكان المختلفة. هكذا تقود نساء ياسمين لتغيير اقتصادي واجتماعي في البلاد"..





كلمات متعلقة

بمناسبة, يوم, المرأة, العالمي:, Clinique, تتبرع, لجمعية, "ياسمين",

تابعونــا

PANDORA Wish شو رح يكون ستايلك ؟ PANDORA Wish شو رح يكون ستايلك ؟ 2019-02-19 | 14:09:47

مجوهرات PANDORA تطلق مجموعة جديدة -PANDORA WISH مستوحاة من WISH BONE - مجموعة المجوهرات...

بمناسبة "الڤلانتاينز": مجموعة "ياسمين نچرين" بتنزيل 25% بمناسبة "الڤلانتاينز": مجموعة "ياسمين نچرين" بتنزيل 25% 2019-02-14 | 12:23:14

مصممة الاكسسوار ياسمين نچرين تصمم مجموعة خاصة: روز ڠولد لمناسبة "عيد الحب" لماركة...

بمناسبة Valentine بمناسبة Valentine's Day شبكة Jakie O تقدم هدايا فاخرة!! 2019-02-11 | 14:30:49

بمناسبة اليوم الرومانسي في السنة Valentines Day شبكة Jakie O تقدم تغليفة هدية فاخرة للمرأة:...

ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: ميخال نچرين وتنزيل "ڤلانتاينز" مميز: 2019-02-11 | 13:36:16

25% تخفيض على القطع - أزياء, مجوهرات, لوازم, نسيج وأدوات منزلية في حوانيت الشبكة وفي...

كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة شديدة الاغراء 2019-02-07 | 13:13:04

بسبب الاطلالة شديدة الاغراء التي ظهرت بها كيم كارداشيان في الحفل الفاخر الذي...

صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما صور.. شعرها يصل إلى الأرض ولم تغسله منذ 20 عاما 2019-02-05 | 11:26:53

قد يكون من الصعب على أي إنسان ألا يغسل شعره على مدار أسبوع كامل، لكن هناك امرأة...

ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن ميغين تتألق خلال زيارتها المسرح الوطني في لندن 2019-01-31 | 14:14:55

ابهرت الدوقة ميغين الانظار بأناقتها وطيبتها خلال زيارتها الى المسرح الوطني في...

سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! سيرك.. أم عرض أزياء فاخر؟! 2019-01-22 | 14:53:33

مصممو الأزياء في هذا العصر أصبحوا يقعون تحت ضغوط شاقة من حيث المنافسة المجنونة...

شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ شتاء دافئ مع حملة مميزة في crazy line‎ 2019-01-21 | 12:12:55

حملة مميزة من crazy line على تشكيلة ازياء شتاء 2019. الحملة عبارة عن تخفيض بقيمة تتراوح...

5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 5 نصائح بشأن الحمل "لا أساس لها من الصحة" 2019-01-21 | 11:50:35

يسدي الناس كثيرا من النصائح للمرأة الحامل حتى تحافظ على صحة الجنين، لكن الخبراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةمنازل عائلة عبد الغني المهددة بالهدم يرابطون امام بيوت العشرات مدينة سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد داعش انا داعشي اليهودي الذي قتل في القدس ليلة امس خطف سلاح جناز كنائس شفاعمرو المسيح قداس احتفال مشاركة واسعة قاعات ام الفحم مراقبة ضد اهالي المدينة نسا ء فتيات تصوير كاميرات شرطة جريمة قتل سهرة حناء البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون فيديو الناصرة محاولة اطلاق نار سيارة دراجة نارية مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك عماد نجار عيسى مصرع عمل ورشة انهيار جدار برديس حنا عرابة عدسة الصنارة أجواء الحج الحجاج الحرم المكي الشريف مكة المكرمة الحاج محمد عواد زيارة ابنءا فلسطينيين اسرى اهالي الجنود المخطوفين لدى حماس تظاهرة سجن مجيدوأكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com