شيرين, عبد, الوهاب, تعود, للجنة, تحكيم, The, Voice,

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شارك الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد في الاحتفالية الضخمة للهيئة العامة للترفيه في...
قرّر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا ان يرفع أجره في حفلات الزفاف التي يشارك في...
أكدت الممثلة السورية جيني إسبر لموقع "الفن" أنها لا تجد حرجاً في الكشف عن عمرها...
طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري "لمس أكتاف" الاعلان الدعائي الأول له، وظهر فيه...
يبدو أن موعد طرح أغنية النجم اللبناني وائل كفوري بات قريبًا جدًا، خاصةً مع كشف بعض...
فاز الشيف الأردني، علي الغزاوي، مساء الأربعاء في برنامج "توب شيف" للطهاة...
أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا على متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع...
خضعت الفنانة المصرية ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة سببت حالة من الجدل بين...
كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم انها تستعد في الوقت الحالي لتقديم فيلمين قصيرين...
قدم الفنان اللبناني وائل جسار اعتذاراً من الفنان جورج وسوف بسبب تصريحات صحفية...