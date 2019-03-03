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شيرين عبد الوهاب تعود للجنة تحكيم The Voice



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نشرت صفحة محبي ومتابعي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مركبة تجمع كل من الفنانة اللبنانية إليسا والفنانة الإماراتية أحلام والفنانة المصرية شرين عبد الوهاب، وأشار القائمون على الصفحة إلى أن عبد الوهاب عادت للجنة تحكيم برنامج The voice في موسمه الخامس.وعلق القائمون على الصحفة على الصورة :”الموسم الخامس، ملكة المشاعر شيرين تعود إلى لجنة تحكيم برنامج The Voice إلى جانب أحلام و إليسا فمن سيكون العضو الرابع بعد انسحاب عاصي وحماقي ؟؟؟”.
شيرين عبد الوهاب تعود للجنة تحكيم The Voice




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