بيكيه, يفسر, إشارته, في, الكلاسيكو.., ويُظهر, احترامه, للاعبي, الريال,

فسر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، إشارته عقب الفوز في الكلاسيكو، على ريال مدريد، بنتيجة 1/0، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إشارتي عقب المباراة فعلتها ألف مرة سابقة، كانت لسيرجيو، وصديقي ماتيو لاهوز حكم الفيديو، الذي لم يقدر ذلك أيضا، ندمت عليها (الإشارة)، ولكن كان هذا شعوري حقا في تلك اللحظة".وأضاف: "من الصعب الفوز هنا، لكن الأمر أصبح معقدا بالنسبة لهم، وهذا يدل على أننا نؤدي بشكل صحيح، لكن لا قيمة لهذا كله إذا خسرنا المباراة المقبلة أمام رايو فاليكانو".وأردف "ريال مدريد فريق كبير جدا، وسيواصل القتال حتى النهاية مثلما اعتدنا منه".وعن واقعة اعتداء راموس على ميسي، قال: "كنت على بُعد 50 مترا، كما أن بعض لاعبي ريال مدريد كانوا على بُعد 25 مترا، ولم أكن قادرا على الرؤية".وأكمل المدافع الإسباني: "لم نكن نحتفل بالفوز بالليجا بعد المباراة، لأن أتلتيكو مدريد لا يزال موجودا، يجب أن نستمتع الآن، لكننا لم نُتوج بالبطولة بعد على أي حال".وأتم "لا أحب أن يساء فهمي، أنا أتمتع بعلاقة جيدة مع جميع لاعبي ريال مدريد، لكني أدافع عن قميص فريقي".وختم "في النهاية يظل الود بيننا، نحن نحترم بعضنا البعض، وهذا لا يعني شيئا مقارنة بما كان يحدث في السابق".ورفع برشلونة بعد هذا الفوز، رصيده إلى النقطة 60 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.