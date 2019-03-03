بيكيه, يفسر, إشارته, في, الكلاسيكو.., ويُظهر, احترامه, للاعبي, الريال,

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لم يجد الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، حجة لتبرير خسارة...
حقق فريق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في إطار...
سعى برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضد مضيفه ريال مدريد اليوم السبت، للتخلص من منافس...
قال تقرير صحفي إسباني، إن غياب نجم ريال مدريد المصاب، عن مباراة الكلاسيكو اليوم،...
كشفت دراسة علمية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يتفوق على...
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية عامة والإسبانية على وجه خاص غدا السبت إلى ملعب...
كشفت مصادر مقربة من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد أن إدارة النادي قررت وضع...
قالت تقارير صحفية إن اللاعب الفرنسي، كريم بنزيمة، تلقى خبرا سيئا بعد نهاية مباراة...
أعلن نادي برشلونة، تجديد عقد جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، لمدة 5...
أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الخميس، الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو...